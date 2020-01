En 2020, le tennis français peut-il sortir de son marasme ?

La Fed Cup en guise de trompe-l'?il. En 2020, ce ne sera plus possible. Car comme la Coupe Davis avant elle, la compétition mondiale par équipe féminine changera de format cette année. Et comme la Coupe Davis lors des saisons précédentes (vainqueur en 2017, finaliste en 2018), le fantastique succès des joueuses françaises en Australie a altéré le souvenir d'une saison médiocre. À Perth, Kristina Mladenovic a tenu son rang de numéro 1 française, en dominant notamment la meilleure joueuse du monde, Ashleigh Barty. « C'était vraiment magique, énormément de fierté en tant que femme et athlète d'être reçue par le président de la République, c'était sympa de voir l'engouement », raconte Mladenovic dans le journal L'Équipe. Après un tel succès, les fans de tennis attendent désormais la répétition de ce genre de performances. En effet, outre la parenthèse dorée de la Fed Cup, Mladenovic, Caroline Garcia, Alizé Cornet et les autres joueuses françaises n'ont pas brillé l'an dernier. Lors des quatre tournois du grand chelem, aucune tricolore n'a atteint les huitièmes de finale ! « Je suis ambitieuse, affirme toutefois Kristina Mladenovic dans L'Équipe. Quand je rentre à la maison et que je revois les images avec un stade plein, le combat en lui-même face à la numéro 1 mondiale, tout ça me pousse à travailler encore plus pour voir jusqu'où je suis capable d'aller. » Kristina Mladenovic a été éliminée au premier tour de...