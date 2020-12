En 2019, les réformes fiscales et sociales ont surtout profité aux classes moyennes, selon l'Insee

Les réformes fiscales et sociales mises en oeuvre en 2019 ont surtout bénéficié aux ménages de revenus intermédiaires, selon le Portrait social de la France publié jeudi par l'Insee.

"Les ménages de niveaux de vie intermédiaire bénéficient des gains les plus importants", selon l'Institut national de statistiques.

En moyenne, l'ensemble de ces réformes a fait gagner 1% au niveau de vie des Français, soit 250 euros par personne, après 0,7% en 2018.

Mais les 10% de ménages les plus pauvres n'ont gagné que 160 euros et les 10% plus riches 30 euros, tandis que la moitié de la population comprise entre le 4e et le 8e décile a enregistré un gain supérieur en moyenne à 300 euros.

En 2018, les ménages les plus aisés avaient le plus profité des réformes grâce au remplacement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) par l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) et à l'instauration du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital.

En 2019, les gains de pouvoir d'achat ont résulté pour 8 milliards d'euros de la baisse des prélèvements directs, dont la poursuite de la baisse de la taxe d'habitation qui n'est pas payée par les plus pauvres et ne concernait pas encore les plus aisés.

"Le gain annuel de niveau de vie est de 70 euros entre le 2e et le 3e décile et va jusqu'à 150 euros entre le 6e et le 7e décile", détaille l'Insee.

Par ailleurs, l'exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires "augmente surtout le revenu de la moitié la plus aisée de la population" et "contribue de ce fait à accroître les inégalités".

Sur le volet prestations sociales, la revalorisation de la prime d'activité, décidée après la crise des "gilets jaunes" de la fin de l'année 2018, "a un fort impact à la baisse sur le taux de pauvreté", le réduisant de 0,7 point de pourcentage.

Le taux de pauvreté a aussi baissé de 0,2 point grâce aux revalorisations du minimum vieillesse et de l'allocation aux adultes handicapés, qui ont "contribué pour 11% à la baisse des inégalités".

Ces réformes qui ont coûté 3,5 milliards d'euros en 2019 ont toutefois été partiellement contrebalancées par "les gels ou sous-indexations des prestations sociales", qui "pénalisent les 40% de personnes les plus modestes" dont elles amputent les revenus de 30 à 70 euros.

"Ces mesures contribuent nettement à augmenter les inégalités et accroissent de 0,2 point le taux de pauvreté", calcule l'Insee.