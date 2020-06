"En 2010, les Français jouaient par devoir, il n'y avait pas d'étincelle"

Il y a dix ans, la défaite de la France face au Mexique lors du deuxième match de poule de la Coupe du monde assombrissait l'avenir des Bleus dans la compétition. Outre l'échec sportif, la sélection aztèque était aux premières loges pour assister au naufrage humain et collectif de la bande à Raymond. Table ronde.

Le casting

Ricardo Osorio, V.f.B Stuttgart, arrière droit



Nestor de la Torre, directeur des sélections nationales



Mario Carrillo, adjoint de Javier Aguirre en charge de la tactique

"On l'a abordé comme un match qui pourrait nous ouvrir les portes des 8es de finale, et qui pourrait aussi représenter un tournant psychologique, car on n'avait jamais battu une sélection championne du monde en compétition officielle."Nestor de la Torre

"Je connaissais bien Ribéry, car je disputais beaucoup de un-contre-un face à lui en Bundesliga. C'était le joueur que je préférais affronter. Mais là, ce n'était pas le Ribéry que je connaissais."Ricardo Osorio

: Il y avait beaucoup de bruits à propos de ces conflits. On savait que c'était une équipe où ne régnait pas l'harmonie, où les décisions du sélectionneur étaient contestées. Dans la presse, on disait aussi que Domenech se basait sur les astres pour faire ses équipes. Quoi qu'il en soit, dans notre préparation, on s'est concentré sur ce que nous avions à faire, car c'était un match capital pour nous. On l'a abordé comme un match qui pourrait nous ouvrir les portes des 8de finale, et qui pourrait aussi représenter un tournant psychologique, car on n'avait jamais battu une sélection championne du monde en compétition officielle. En préparation, on avait tout de même battu l'Italie (2-1), cela nous avait donné confiance en notre capacité à faire un grand match face aux Bleus.: Notre plan était clair. Derrière, notre pièce maîtresse était Rafa Márquez, qui était Lire la suite de l'article sur SoFoot.com