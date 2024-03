En 1993, le dimanche des miracles polonais

En 1993, le championnat polonais a accouché d’une dernière journée complètement folle, sur fond de scores fleuves et de soupçons de matchs truqués. Trente et un ans plus tard, le Legia Varsovie et le Lech Poznań revendiquent toujours le titre, et le sujet est toujours source de controverses en Pologne.

Le 20 juin 1993, alors que la France est secouée par l’affaire VA-OM au lendemain du triomphe européen des Phocéens, un pays plus à l’est a les yeux rivés sur sa dernière journée de championnat. Libérée du joug du communisme quatre ans plus tôt, la Pologne s’apprête à vivre un après-midi épique, trois équipes pouvant encore accaparer le titre de champion. Le Legia Varsovie et ŁKS Łódź sont au coude-à-coude en tête avec 47 points, tandis que le Lech Poznań suit juste derrière avec une unité de moins. En cas d’égalité, c’est à la différence de buts que se départageront les clubs, le Legia étant à ce petit jeu-là en tête devant Łódź avec trois buts d’avance, mais largement derrière Poznań. Il faudra donc marquer des buts, beaucoup de buts, pour s’assurer de soulever le trophée en fin de journée.

Les trois points semblent courus d’avance pour le Legia et le ŁKS : le premier se déplace au Wisła Cracovie, équipe de milieu de tableau n’ayant plus rien à jouer, tandis que le second accueille l’Olimpia Poznań́, d’ores et déjà relégué. Radio collée à l’oreille, les entraîneurs suivent à distance l’autre rencontre pour informer leurs joueurs du nombre de perles qu’il faut encore enfiler pour faire basculer le destin. Ainsi, en début de seconde période, le Legia inscrit quatre buts en un quart d’heure, tandis que le ŁKS pousse jusqu’au bout pour étriller l’Olimpia, 7-1. Pas suffisant toutefois : vainqueur 0-6 du Wisła, le Legia Varsovie maintient son avance et est sacré champion de Pologne. Un scénario tout bonnement incroyable, mais bien au sens premier du terme. Car très vite, les soupçons de corruption viennent embrumer les scènes de liesse.…

Propos recueillis par FL

Par François Linden pour SOFOOT.com