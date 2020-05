En 1993, la réserve du Hertha Berlin atteignait la finale de la Coupe d'Allemagne

Il n'y a pas si longtemps, les équipes réserves pouvaient encore prendre part à la Coupe d'Allemagne. Et celle du Hertha Berlin a réussi ce que les pros de la capitale ne sont jamais parvenus à faire : jouer une finale à domicile. C'était en 1993, face au Bayer Leverkusen.

On était à Berlin-Ouest

Entre Anfield et l'Allegro

En 1985, la finale de la Coupe d'Allemagne pose définitivement ses valises au Stade olympique de Berlin après avoir migré de ville en ville pendant des décennies. Depuis, le chant) résonne dans la bouche des supporters de tout le pays à chaque fois que leur équipe valide son ticket pour la capitale. Tout le pays... ou presque.En effet, à Berlin même, rares sont les clubs qui ont joué une finale à domicile. On en compte très précisément deux, pour autant de défaites : l'Union en 2001, vaincue par Schalke 04 (2-0) et huit ans plus tôt, en 1993, le Hertha. Enfin, la réserve du Hertha plutôt. Ou comment, malgré un revers face au Bayer Leverkusen (1-0), des amateurs sont parvenus à faire chavirer les cœurs bien mieux que leurs grands frères de l'équipe première.Cette histoire, c'est celle d'une bande de(les gamins, en argot berlinois) âgés de 18 à 23 ans qui, au printemps 1992, se qualifient pour la prestigieuse DFB-Pokal en remportant de justesse (1-0) la Coupe de Berlin face aux Reinickendorfer Füchse, autre club amateur de la capitale. Une victoire qui fait à peine l'objet d'un entrefilet dans la presse sportive allemande, et ne suscite guère l'admiration : jusqu'à la création d'un troisième échelon national en 2008, les réserves de clubs professionnels étaient encore autorisées à participer à la Coupe d'Allemagne. Lors de l'édition 1992-1993, on retrouve aux côtés de l'équipe B du Hertha, qui évolue alors en D3, celle du Werder Brême, du Bayer Leverkusen et du Fortuna Düsseldorf. Alors, quand lestriomphent des amateurs du SG Kirchheim (3-0) au deuxième tour, seuls 300 spectateurs assistent au début de l'épopée, accoudés au pourtour du stade de l'Osloer Straße que les joueurs surnomment ironiquement Anfield Road, tant leur antre contraste avec celui de Liverpool.