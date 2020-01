En 1989, Walter Zenga stoppait le penalty de Gian Piero Gasperini

Face à l'Atalanta, samedi soir, Samir Handanovi? a sauvé l'Inter en détournant un penalty de Luis Muriel en fin de match. Un arrêt décisif qui a permis aux Milanais de s'en tirer avec un nul (1-1) et qui a replongé dans le passé pas mal de tifosi nostalgiques. Lors de la saison 1988-1989, face à Pescara, Walter Zenga, le portier intériste de l'époque, avait arrêté de la même manière un penalty de Gian Piero Gasperini, l'actuel entraîneur de l'Atalanta. À l'issue de cette saison-là, l'Inter soulevait le Scudetto. Prémonitoire ?

L'Atalanta freine l'Inter

Faux départ, mais record quand même

Il ne reste que trois minutes dans le temps réglementaire lorsque Alessandro Bastoni bouscule Ruslan Malinovskyi dans sa surface de réparation. Le jeune défenseur intériste sait qu'il vient de commettre une grosse bourde, et son visage, qui transpire la détresse, en est le meilleur témoin. Luis Muriel se présente alors face à Samir Handanovi?. Au bout du pied, le Colombien a tout simplement la balle d'un succès aussi prestigieux que mérité pour l'Atalanta. Muriel s'élance, frappe sur sa gauche, mais tombe sur la main ferme du portier slovène de l'Inter.Antonio Conte exulte, car lui connaît mieux que personne l'importance de chaque point pris lorsque qu'on vise les sommets. Sa formation boucle la phase aller avec un nul heureux (1-1) et un amusant clin d'œil du destin en prime. Il y a plus de trente ans, lors de la saison 1988-1989, qui a vu l'Inter remporter le treizième titre de champion d'Italie de son histoire, une scène similaire a eu lieu à San Siro lors d'un Inter-Pescara. La voilà.Dans l'histoire de l'Inter, l'équipe de la saison 1988-1989 fait sans doute partie des plus belles. Elle est même connue sous le nom d'"Inter des records". Son fait d'arme ? Avoir glané 58 points sur 68 possibles en 34 matchs. Un record, du temps où la victoire valait encore deux unités et où le championnat italien reprenait en octobre. Il fallait au moins cela, après une décevante cinquième place lors de la saison précédente dans l'ombre du Milan d'Arrigo Sacchi. Sauf que tout n'est pas rose d'entrée, loin de là. L'Inter commence sa saison fin septembre par une élimination (4-3) en Coupe d'Italie face à la Fiorentina. Un gros couac d'entrée pour Giovanni Trapattoni, qui entame