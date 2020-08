"En 1974, la Stasi avait interdit toute fraternisation entre RFA et RDA"

Le 22 juin 1974, la RFA et la RDA s'affrontaient en phase de groupes du Mondial ouest-allemand. Un match historique qui est la toile de fond de La Patrie des frères Werner, nouvelle bande-dessinée écrite par Philippe Collin et Sébastien Goethals. L'histoire ? Celle de deux orphelins juifs allemands qui rejoignent les rangs de la Stasi pour permettre à l'Allemagne de l'Est de sortir vainqueur de ce combat footballistique et idéologique.

"Une des pratiques culturelles à l'arrière du front chez les SS était le football. J'ai plein d'images tournées en super 8 de jeunes Waffen-SS qui jouent au foot."

Vidéo

Pas seulement, car ce qu'il y a d'essentiel dans le trajet de Marcel Grob, c'est qu'en novembre 1944, il change d'affectation, ce qui va l'éloigner du front, et le mettre moins en danger. Et personne n'a pu m'expliquer pourquoi, donc il a fallu que je trouve une excuse. Et ce qui est vrai là-dedans, c'est que Marcel adorait le football, il était très fort également et il adorait Oskar Rohr, l'oncle de Gernot Rohr, qui était un grand attaquant du Bayern. Je me suis dit que pour justifier l'arrivée du nouveau général, et donc le départ de Marcel, ils allaient organiser un match de foot. Il brille, donc le général décide de le faire sortir pour protéger une éventuelle carrière de footballeur. Par ailleurs, une des pratiques culturelles à l'arrière du front chez les SS était le football. J'ai plein d'images tournées en super 8 de jeunes Waffen-SS qui jouent au foot.Elle est en gestation. En fait, je sais déjà que je vais faire un second volet avec deux gamins façonnés par la Stasi, mais je n'ai pas encore la suite, ni le match entre la RFA-RDA.