En 1788, la pétition est inventée par un certain... Guillotin

Début décembre, la proposition de loi référendaire sur la privatisation de Groupe ADP (ex-Aéroports de Paris) a dépassé le million de soutiens, recensement effectué par le Conseil constitutionnel sur le site Internet officiel du référendum d'initiative partagé (RIP). Les opposants à la privatisation du groupe aéroportuaire misent sur ce cap symbolique pour pousser Emmanuel Macron à consulter les Français.Pour être validé, le projet de RIP contestant la privatisation, lancé en juin à l'initiative de 248 parlementaires (de gauche et de droite), doit être approuvé par 4,7 millions de personnes d'ici la mi-mars. Mais le président de la République avait expliqué, à la suite du grand débat national lancé face à la crise des Gilets jaunes, vouloir réformer le RIP pour qu'un million de citoyens puissent le déclencher.Si la création du RIP date de 2008, le principe de la pétition collective est né lui avant la Révolution, quand, en 1788, des « citoyens de Paris » ont pour la première fois interpellé le roi de France... Une initiative que l'on doit à un certain... Guillotin.Un crime de lèse-majesté« Grâces immortelles soient rendues au meilleur des rois, auteur d'un si grand bienfait », commence la brochure de vingt pages adressée à Louis XVI. On n'est jamais trop respectueux avec un souverain. Ou trop prudent. Joseph-Ignace Guillotin, 50 ans, qui fut quelques années plus tôt le médecin du comte de Provence, frère cadet du roi, a trempé sa plume dans un encrier d'obséquiosité. « Prince bienveillant », « meilleur des pères », flagorne-t-il encore.Mais c'est pour mieux déposer sa petite bombe : une « pétition des citoyens domiciliés à Paris », publiée le 8 décembre 1788. Il y a bien eu jusque-là des requêtes ou des suppliques au roi, mais pour la première fois, un roturier ose interpeller le chef de l'Etat, au nom de la plèbe.« Nous désirons sortir de l'état d'oppression et ...