Emprisonnée en Iran, la Française Fariba Adelkhah a cessé de s'alimenter

Sept mois après son incarcération à la prison d'Evin, des nouvelles proviennent enfin de Fariba Adelkhah. Mais elles ne sont pas bonnes. Dans une lettre ouverte rédigée depuis le quartier pénitentiaire 2A, aux mains des Gardiens de la révolution (l'armée idéologique de la République islamique, NDLR), la chercheuse franco-iranienne du Centre de recherches internationales (CERI) de Sciences Po, et sa collègue australienne Kylie Moore-Gilbert, retenue pour sa part depuis quinze mois, affirment avoir entamé mardi 24 décembre une grève de la faim. Elles protestent contre un emprisonnement « injuste basé sur de fausses accusations », survenu alors qu'elles effectuaient « simplement leur travail de chercheur » en Iran.Lire aussi Iran : ce que cache l'arrestation du chercheur Roland Marchal« Nous avons été soumises à de la torture psychologique et de nombreuses violations de nos droits humains basiques », soulignent les deux universitaires, qui réclament leur « libération immédiate » dans la missive transmise au Centre pour les droits de l'homme en Iran, une ONG basée à New York. L'authenticité de la lettre a été confirmée par plusieurs sources, et a été accueillie avec une « très grande frayeur » par le chercheur Jean-François Bayart, collègue et ami de l'universitaire française. « Fariba a pris la décision de se mettre en grève de la faim totale, et a même renoncé à boire », souligne ce proche au Point....