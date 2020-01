Empreinte carbone : on a testé le comparateur de vols écolo

Partir pour un séjour à New York ? À moins d'opter pour une très longue traversée en bateau - et avoir une âme aussi écologiste que celle que la jeune militante suédoise Greta Thunberg - le choix de l'avion s'impose très logiquement pour rallier la mégalopole américaine. Seul problème : si ce choix est celui du plus pratique et du plus rapide, il est également le plus polluant !En attendant de pouvoir monter à bord d'aéronefs carburant uniquement à l'énergie électrique et sur lesquels quelques constructeurs planchent, il est d'ores et déjà possible de diminuer son empreinte carbone. Disponible depuis quelques jours, un outil mis en ligne par le site français de comparaison de vols et de séjours Easyvoyage.com permet pour la première fois de s'envoler sans trop subir l'effet « flygskam » (la honte de prendre l'avion) qui plane de plus en plus sur les consciences. Cet éco-comparateur vient ajouter ses propres résultats à ceux, classiques, proposés en ligne.« C'est le bon moment car les Français sont prêts à dépenser un peu plus s'ils sont sûrs que leur effort en vaut la peine, qu'il se traduit clairement dans les faits, estime Jean-Pierre Nadir, fondateur d'Easyvoyage.com. Cela fait dix ans que certains tour-opérateurs, comme Voyageurs du Monde par exemple, incitent leurs clients à ajouter un euro ou deux pour compenser leur empreinte carbone au moment de valider leur commande. Ce système n'a jamais réellement fonctionné car il ne laisse pas assez l'initiative au client, qui ne sait pas au final si ce qu'il verse en plus est réellement utile. »Mieux vaut éviter les escales...En cherchant un aller-retour Paris/New York pour une personne en classe économique, comme nous l'avons testé il y a quelques jours, trois types de résultats s'affichent désormais sur le site. Pour un vol partant le samedi 21 mars, et un retour une semaine plus tard, le vol le moins cher est proposé à 310 euros par ...