Emplois présumés fictifs : deux ex-élus MoDem sommés de rembourser le Parlement européen

Le Parlement européen a sommé deux anciens eurodéputés du MoDem de lui rembourser plusieurs milliers d'euros dans le cadre d'une procédure administrative sur l'emploi présumé fictif de leurs assistants. Il s'agit de Jean-Luc Bennhamias et Nathalie Griesbeck.Le premier, ancien des Verts élu sous l'étiquette du MoDem entre 2009 et 2014, devra rembourser environ 45 000 euros, pour l'emploi de deux assistants à temps partiel, selon une source proche du dossier. Une somme qu'il a commencé à payer. Quant à Nathalie Griesbeck, eurodéputée centriste de 2004 à 2019, elle devra payer environ 100 000 euros, selon une autre source.Une enquête européenne et une enquête françaiseCes demandes font suite à des procédures administratives menées par le Parlement européen dans le cadre de l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants de plusieurs eurodéputés MoDem. Cette affaire fait par ailleurs l'objet de deux enquêtes distinctes : l'une de l'Office européen de lutte antifraude (Olaf), l'autre de la justice française. LIRE AUSSI > Assistants parlementaires : tout comprendre de l'affaire qui empoisonne la vie du MoDemL'éphémère candidate de la France à la Commission européenne, Sylvie Goulard, eurodéputée MoDem de 2009 à 2017, avait déjà accepté de rembourser 45 000 euros dans le cadre d'une procédure similaire. La somme correspondait à huit mois de salaire d'un de ses assistants, pour lequel elle n'avait pas pu fournir « de preuve de travail ».François Bayrou doit être entendu le 6 décembre en FranceLes procédures du Parlement concernant Marielle de Sarnez, députée européenne de 1999 à 2017 et numéro deux du parti centriste, et Robert Rochefort, élu de 2009 à 2019, sont toujours en cours. Selon une troisième source, les conclusions de l'Olaf dans cette affaire ne sont « pas attendues avant 2020 ».Dans le cadre de l'enquête judiciaire française, les juges d'instruction ont ...