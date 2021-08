Emploi : "vu les difficultés de recrutement, il y aura forcément des augmentations" de salaires, estime Geoffroy Roux de Bézieux

D'après le président du Medef, pour "tous les patrons" qu'il a vus, "le sujet numéro un, ça n'est plus la pandémie, c'est le recrutement".

Le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux, le 24 août 2021. ( AFP / ERIC PIERMONT )

"Raisonnablement optimiste mais prudent" sur la situation de la France, le président du Medef Geoffroy Roux de Bérieux a estimé mercredi 25 août sur franceinfo que si "les chiffres (de la reprise économique) sont bons, le chômage est revenu à un niveau élevé et il y a quelques petits nuages à l'horizon". Outre les difficultés d'approvisionnement en matières premières et la situation internationale, le patron des patrons a évoqué les difficultés de recrutement, "difficultés qui dataient d'avant la crise et qui continuent" et qui constituent selon lui "le problème numéro un".

"Je suis très frappé : tous les patrons que j'ai vus cet été, même avant l'été, leur sujet numéro un, ça n'est plus la pandémie, c'est le recrutement", a souligné le président de la première organisation patronale française. "Vu les difficultés de recrutement", particulièrement fortes dans les services, dont la restauration et l'hôtellerie, et le bâtiment, "il y aura forcément des augmentations (de salaires) assez significatives l'année prochaine, ne serait-ce que pour une question d'offre et de demande", a-t-il estimé.

Un effet d'entraînement sur les prix

Geoffroy Roux de Bézieux a toutefois mis en garde contre l'effet des hausses de salaire sur les prix, notant que le pouvoir des Français a augmenté. "Si on augmente les salaires, il ne faut pas oublier que derrière ce sont les prix qui vont augmenter", a estimé le patron du Medef. "En restauration, la part du coût salarial est très élevé, et ça pose la question de l'économie low cost en général", a-t-il ajouté, prenant l'exemple "d'un menu promotionnel à 5,99 euros". Si les salaires augmentent, "les prix augmentent", a-t-il souligné, expliquant que "nous sommes tous partie prenante de cette économie low cost et peut-être qu'il faut en sortir".

"Les consommateurs ne sont pas prêts à payer plus cher", a observé en écho sur RFI le numéro 2 du Medef, Patrick Martin, indiquant que "les salaires les plus faibles sont dans des secteurs qui dégagent des marges qui sont elles-mêmes très faibles, dans certains métiers de services en particulier". "La marge de manoeuvre des entreprises concernées est extrêmement réduite", a-t-il observé estimant qu'une hausse des salaires nets "doit passer par des réductions de charges sans pour autant creuser les déficits des régimes sociaux".

Application demandée de la réforme de l'assurance chômage

Pour résoudre en partie les problèmes de recrutement, le Medef soutient la réforme de l'assurance chômage, dont il demande l'application prévue le 1er octobre. Celle-ci "devrait faire revenir vers l'emploi un certain nombre de salariés", a souligné Patrick Martin. "Dans le système (actuel), il y a un certain nombre de paramètres qui permettent d'alterner des périodes de travail et des périodes de chômage en gagnant à peu près autant que si vous travailliez à plein temps", a expliqué Geoffroy Roux de Bézieux, estimant que "le système est mal conçu".

"Ce n'est pas la seule raison (aux problèmes de recrutement) : il y a des problèmes de mobilité géographique - déménager pour trouver un travail c'est compliqué -, des problèmes de formation professionnelle, d'adaptation entre la formation et le besoin des entreprises... On ne va pas pointer que la réforme du chômage mais c'est une des raisons et cette réforme est nécessaire", a insisté le président du Medef.

Le pass sanitaire pour les salariés, une difficulté supplémentaire

Alors que le pass sanitaire entre en vigueur le 31 août pour les salariés qui travaillent dans des lieux recevant du public, le patron des patrons aurait aimé un report de la mesure, estimant qu'elle allait constituer une difficulté supplémentaire pour les recrutements. "On n'a pas de refus massif des salariés, mais ils rentrent de vacances et n'ont pas tous été vaccinés", a-t-il expliqué, demandant "de la souplesse dans les contrôles".

"Nous avons un énorme problème de recrutement dans le pays (...) et nous avons presque des injonctions contradictoires", a poursuivi Geoffroy Roux de Bézieux. "On nous dit 'embauchez, augmentez les salaires' et de l'autre, on nous dit 'il faut le pass sanitaire'. Il faut que l'on trouve un équilibre là-dessus. Si c'est temporaire ça peut marcher, si ça ne l'est pas on aura un problème", a estimé le patron du Medef qui a toutefois défendu l'instauration du pass sanitaire, "la seule manière de continuer à vivre".