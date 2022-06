Emploi salarié: 69.500 créations nettes (+0,3%) dans le privé au 1er trimestre, selon l'Insee

L'emploi salarié privé a ralenti au premier trimestre en France, progressant de 0,3%, soit 69.500 créations nettes d'emplois, selon l'estimation définitive publiée jeudi par l'Insee, qui a en revanche fortement revu à la hausse les créations en 2020 et 2021.

Cette progression est quasi inchangée par rapport à l'estimation flash parue le 6 mai. L'Insee a toutefois revu à la hausse la progression de l'emploi au quatrième trimestre 2021 à +0,8% contre +0,6% dans sa précédente estimation.

Plus largement, via un changement méthodologique, l'Insee a revu très fortement à la hausse les créations d'emplois entre fin 2019 et fin 2021 pour y inclure les alternants, ce qu'elle ne faisait pas jusqu'à présent.

"Or, les alternants relèvent sans ambiguïté de l'emploi, selon les définitions du Bureau international du travail (BIT)", souligne l'Insee dans un communiqué.

L'apprentissage ayant fortement augmenté en 2020 et surtout en 2021, "cette révision conduit à comptabiliser 240.000 créations d'emplois supplémentaires entre fin 2019 et fin 2021", annonce l'Institut.

Au total, au premier trimestre 2022, l'emploi salarié dépasse de 3,6% (soit +724.900 emplois) son niveau d'un an auparavant.

"Près d'un tiers de cette hausse sur un an s'explique par le dynamisme des contrats en alternance, notamment en apprentissage", explique l'Insee.

- "Enorme rattrapage" -

Au total, fin mars 2022, l'emploi salarié privé dépasse son niveau d'avant la crise sanitaire, fin 2019, de 3,3%, soit +651.700 emplois.

"Cela veut dire qu'il y a eu un énorme rattrapage en 2021 et que nous sommes dans une bonne situation", a commenté le ministre du Travail, Olivier Dussopt, sur LCI. "Il y aura moins de créations nettes (cette année) qu'en 2021 (...) mais les perspectives restent positives", a-t-il jugé.

Dans le détail, au premier trimestre, l'intérim, boussole du marché de l'emploi, se replie légèrement (-1,7%, soit -13.800 emplois) après sept trimestres consécutifs de hausse.

Dans le tertiaire marchand, l'emploi salarié privé garde sa dynamique au premier trimestre (+0,6%, soit +78.000, après +70.300 emplois au dernier trimestre 2021).

Ce dynamisme explique l'essentiel de la hausse de l'emploi salarié total. Le secteur des services aux entreprises contribue le plus à cette hausse (+34.300 emplois, hors intérim); suivent l'information-communication (+19.300 emplois), les services aux ménages (+12.800 emplois) et le commerce (+11.300 emplois), les autres secteurs étant quasi stables sur le trimestre.

Sur un an, l'emploi tertiaire marchand (hors intérim) augmente de 4,9%, soit +573.600 emplois.

L'emploi industriel baisse de 0,1% au premier trimestre, après +0,2% au trimestre précédent (soit -1.900 après +7.000 emplois). Entre fin mars 2021 et fin mars 2022, il augmente de 0,8% (+25.000 emplois).

Dans la construction, l'emploi salarié ralentit ce trimestre: +0,1% après +0,4% au trimestre précédent (soit +2.200 après +6.300 emplois). L'emploi y augmente de 1,9% sur l'année (soit +29.200 emplois).

Enfin, l'emploi salarié dans le tertiaire principalement non marchand augmente de nouveau: +0,2% après +0,3% au trimestre précédent (soit +16.100 après +25.700 emplois) ce qui porte à +0,7% la hausse sur un an (soit +58.000 emplois)