Emploi salarié: 210.000 créations nettes (+1,1%) dans le privé en 2019

Le secteur privé a enregistré 210.000 créations nettes de postes pour l'année 2019, un meilleur cru que 2018 (+1,1%) mais nettement moins qu'en 2017, selon des chiffres provisoires de l'Insee publiés vendredi.

Sur le quatrième trimestre de l'année, les créations nettes d'emplois ont progressé de 0,2% à 40.700 postes, après +33.200 le trimestre précédent.

En 2018, la France avait enregistré 163.000 créations nettes après 329.700 en 2017.

L'Institut national de la statistique et des études économiques a annoncé fin janvier un recul de 0,1% du PIB au quatrième trimestre et une croissance économique qui a ralenti un peu plus qu'anticipé en 2019, à 1,2%.

Hors intérim, l'emploi salarié progresse de 1,2% sur un an (+216.300) et de 0,3% sur le trimestre (+48.100).

A noter que comme en 2018, le secteur de l'intérim est en recul: -0,8% pour 2019 et -0,9% sur le dernier trimestre.

Par secteur, la construction a progressé de 3 points en 2019 (+42.200), et de 0,6% au dernier trimestre de l'année.

L'emploi industriel est quasi-stable, à -0,1% au dernier trimestre, et +0,3% sur un an (7.900 créations nettes d'emplois).

Ce sont toujours les services marchands qui fournissent le plus gros volume de créations d'emplois: +155.000 pour l'année 2019, en hausse de 1,3%. Au quatrième trimestre, ce secteur s'inscrit en hausse de 0,3% (+31.800).