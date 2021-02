Emploi : quels sont les métiers porteurs en 2021 ?

Malgré une hausse du chômage, plusieurs secteurs recrutent en France.

Une agence Pôle emploi. ( AFP / PASCAL GUYOT )

Alors que la crise du coronavirus a provoqué une hausse de 7,5% des demandeurs d'emploi en catégorie A, tous les secteurs ne sont pas en crise. "Les métiers de la santé, en particulier aide-soignant et infirmier, seront très demandés, comme les métiers du service à la personne, d'agent de sécurité et de surveillance", indique dans les colonnes du Parisien , Philippe Debruyne, président de Certif pro et secrétaire confédéral à la CFDT, commentant une étude de l'association Transitions professionnelle.

L'étude évoque aussi d'autres secteurs qui souffrent de longue date d'une pénurie de main-d'œuvre : les métiers de la construction, du bâtiment et des travaux publics, ceux du transport routier, les métiers de bouche (boulangers, pâtissiers, cuisiniers), mais aussi ceux de la logistique et de l'industrie.

De son côté, France compétences, l'instance de gouvernance et de financement de la formation professionnelle, a également listé vingt métiers en évolution qui feront les emplois de demain. Quatre secteurs sont identifiés : les métiers de la transition écologique et du climat, ceux de la numérisation et l'intelligence artificielle, ceux de la stratégie de relocalisation des activités économiques et ceux de la modernisation des réseaux et infrastructures.

Dans le détail, France compétences évoque les métiers : assistant médial, clerc assistant, clerc gestionnaire, commissaire de justice, plombier chauffagiste, couvreur, serrurier métallier, diagnostiqueur de produits, matériaux et déchets issus des bâtiments, préparateur en déconstruction, technicien d'installation et de maintenance de systèmes énergétiques, technicien / chef de projet en rénovation énergétique, chargé de recyclage en production plasturgie, chargé de process numériques de production en plasturgie, technicien applicateur spécialisé dans la maitrise des nuisibles, architecte Internet des objets, Data Engineer, architecte des systèmes d'information dans les processus industriels, ingénieur/Expert en numérisation des systèmes et processus de production, technicien en conception d'études et développement électronique et technicien en électronique.