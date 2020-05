Emploi : les offres retrouvent presque leur niveau pré-confinement, mais pour des contrats plus précaires

Certains secteurs redécollent toutefois moins vite, comme la banque, l'informatique ou certaines industries.

Une agence Pôle Emploi à Montpellier, le 3 janvier 2019. ( AFP / PASCAL GUYOT )

Il y a désormais presque autant d'offres d'emploi qu'avant le confinement, mais elles concernent des contrats plus précaires et des postes moins qualifiés, selon la Dares, le service statistiques du ministère du Travail.

"Sur un panel d'une quinzaine de sites suivis, le nombre d'offres d'emploi en ligne publiées du 18 au 24 mai se situe à 97% du niveau pré-confinement. En dépit d'un jour férié, il dépasse ainsi le niveau atteint la semaine précédente (73%)", constate la Dares mercredi 27 mai dans son point hebdomadaire sur le marché de l'emploi.

"Cette hausse concerne presque tous les domaines professionnels. Les offres en ligne ont même doublé en une semaine dans les métiers de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration et alimentation , des services aux particuliers et de la santé", ajoute-t-elle.

Moins de CDI

Cependant, cette hausse "se fait au détriment des contrats à durée indéterminée (CDI) ". Leur part, qui était de 66% durant la semaine précédant le confinement, est désormais de 52%. D'autre part, "les métiers les plus qualifiés de l'industrie ainsi que ceux de la banque, de l'informatique et du commerce ne dépassent pas 70% de leur niveau pré-confinement".

Par ailleurs, seuls 200.000 salariés ont fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de chômage partiel entre le 18 et le 25 mai, ce qui porte à 12,9 millions le nombre de demandes cumulées depuis début mars. Sur la base des demandes d'indemnisation déposées au 25 mai, seuls 53% des salariés ayant fait l'objet d'une demande ont effectivement été placés au chômage partiel en mars et 46% en avril. Ce chiffre est provisoire dans la mesure où les entreprises ont un an pour déposer leur demande d'indemnisation. Dans une autre étude, la Dares avait estimé que le recours effectif en avril serait au final de 70%, soit 8,6 millions de salariés.

La Dares constate aussi un recul du nombre de demandes d'inscription à Pôle emploi, en baisse sur les quatre dernières semaines de 23% par rapport à la même période de 2019. Ce repli est notamment lié à la baisse des inscriptions ayant pour motif une première entrée ou un retour sur le marché du travail.

Cela ne signifie pas pour autant que le chômage baisse parce que parallèlement les sorties de Pôle emploi sont actuellement très faibles et que beaucoup de demandeurs d'emploi basculent de l'activité réduite (catégories B et C) vers la catégorie A (sans activité). Pôle emploi publiera jeudi les chiffres d'inscrits pour le mois d'avril.