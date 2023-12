Emploi: les Français ont le sentiment que la situation ne s'améliore plus, selon une étude

Les Français ont le sentiment que la situation de l'emploi ne s'améliore plus, ce qui les conduit à avoir un peu plus d'empathie vis-à-vis des demandeurs d'emploi, selon un baromètre Unédic publié mercredi.

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

L'enquête réalisée par Elabe montre que seulement 14% des personnes interrogées estiment que la situation de l'emploi s’améliore (-2 points par rapport à 2022), alors que ce sentiment était en progression depuis juillet 2020. Ils sont 51% a estimer que la situation de l'emploi se dégrade et 35% à dire qu'elle reste la même.

Les actifs en emploi redoutent ainsi un peu plus d'être au chômage dans les deux prochaines années (24%, +2 points) et les demandeurs d'emploi sont moins confiants dans la possibilité de retrouver un emploi dans les trois prochains mois (37%, -3 points), selon cette cinquième édition du "baromètre de la perception du chômage et de l'emploi" depuis mars 2020.

Selon les auteurs de l'étude, "il y a une corrélation quasi parfaite entre la capacité d'empathie de la société et plus encore des actifs en emploi à l'égard des demandeurs d'emploi et la situation de l'emploi".

Dans un contexte de "tension" perçue sur la situation de l'emploi, alors qu'au moment de l'enquête, le taux de chômage était passé à 7,2%, gagnant 0,1 point au deuxième trimestre (avant de passer à 7,4% au 3e), le baromètre témoigne donc d'un regard "un peu plus bienveillant à l'égard des demandeurs d'emploi", ont-ils expliqué lors d'un point presse.

Le soupçon à l'égard des demandeurs d'emploi reste présent, mais ils sont moins perçus comme des "assistés" (39%, -3 pts). Une majorité de Français (62%) estime toutefois que, si les chômeurs ont des difficultés à trouver du travail, c’est parce qu’ils ne font pas de concession dans leur recherche d'emploi.

Côté demandeurs d'emploi, ils sont 35% à dire qu'ils sont confrontés à des critiques, se sentant par exemple méprisés ou perçus comme paresseux.

L’enquête montre aussi que l'attachement au modèle français d’assurance chômage reste majoritaire, mais se dégrade dans l’opinion (57%, -2 pts). Parmi les actifs en emploi, le recul est de 13 points depuis mars 2020, alors qu'il est globalement stable auprès des demandeurs d'emploi. Une forme de paradoxe alors que 93% des Français sont convaincus que tout le monde peut connaître une période de chômage.

Enquête réalisée sur internet du 29 août au 25 septembre auprès d'un échantillon représentatif de quelque 4.500 personnes (dont 1.500 demandeurs d'emploi), selon la méthode des quotas.