Emploi : les 10 compétences que les entreprises recherchent en 2020

Cela fait peut-être partie de vos bonnes résolutions pour ce début d'année 2020 : trouver un emploi ou changer de travail. Mais, pour mettre toutes les chances de son côté, il est aussi nécessaire de connaître les attentes des recruteurs. LinkedIn Learning, le service de formation en ligne de LinkedIn, a dressé un palmarès des compétences qui sont les plus recherchées sur les CV en 2020, explique le Huffington Post.Pour bâtir cette étude, le réseau social s'est servi de sa large base de données qui compte 660 millions d'utilisateurs à travers le monde, mais aussi plus de 20 millions d'offres d'emploi. La sélection s'est ensuite effectuée à partir des compétences mises en avant par les profils qui avaient les meilleurs taux de recrutement. Résutat ? Dans l'Hexagone, la compétence la plus recherchée en 2020 est très « actuelle », puisqu'il s'agit de la blockchain. Derrière, on trouve la production vidéo, le raisonnement analytique, les stratégies compétitives ou encore le social media. Le reste du top 10 est composé par le marketing d'affiliation, le cloud computing, la communication corporate, l'information scientifique ou encore la conception UX. Un panel qui regroupe donc surtout des compétences liées aux métiers du digital et aux nouvelles technologies.Lire aussi Pôle emploi, nouveau recruteur d'Uber Eats et Deliveroo ?L'importance des « soft skills »Au niveau mondial, on distingue des différences sensibles. Ainsi, si la...