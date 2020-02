Emploi : le nouveau centre de formation du groupe Nicollin a déjà séduit neuf apprentis

Trois mois seulement après avoir intégré la N Académie, le centre de formation des apprentis du groupe Nicollin spécialisé dans le nettoyage urbain, Axel Bourgeois et Andréa Aguilar, 21 ans ont déjà intégré l'esprit maison. Pour eux, il est hors de question de traverser le parking des camions-bennes de ramassage des déchets industriels sans enfiler leur EPI (Equipement professionnel individuel).Depuis novembre, neuf apprentis vivent ainsi en alternance, une semaine sur deux, avec l'objectif, au bout de deux ans, de décrocher un BTS MSE (métiers des services à l'environnement). Ils perçoivent entre 851 euros et 1080 euros nets par mois selon leur âge et leur profil. Une seconde section « métiers du sport » de la N Académie regroupe douze apprentis. Ces deux CFA (NDLR : Centre de formation d'apprentis) ont été rendus possibles par la loi de 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».Qu'ils soient en CAP, bac pro, BTS ou master, les apprentis n'ont en effet jamais été aussi nombreux en France. En juin 2019, on en dénombrait ainsi 458 000, un chiffre en hausse de 8,4 % par rapport à 2018, qui était déjà un excellent cru. Et depuis le vote de la loi, le ministère du Travail a enregistré 554 nouvelles demandes de CFA sur tout le territoire.« C'est très intéressant »« Nous avons constaté un vieillissement du management intermédiaire. Il nous fallait trouver une transition entre les anciens pétris de culture d'entreprise et les jeunes plus habiles avec les nouvelles technologies, explique Patricia Jarlot, directrice de la formation chez Nicollin. L'apprentissage, c'est l'outil parfait pour former nos chefs d'équipe et de secteur de demain. »LIRE AUSSI > «L'apprentissage, c'est la garantie d'un travail qualifié», assure Muriel PénicaudÀ condition de bûcher la physique, la chimie et la biologie, Axel et Andréa n'ont aucun souci à se faire pour leur avenir au sein du ...