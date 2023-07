Emploi: le chômage des personnes handicapées au plus bas depuis huit ans

Le taux de chômage des personnes handicapées a baissé de trois points en un an pour atteindre 12% en 2022, son plus bas niveau depuis huit ans, s'est félicitée mardi l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes Handicapées (Agefiph).

L'amélioration de la situation économique depuis 2021 s'est concrétisée par une baisse du chômage "plus importante" pour les personnes handicapées que pour la population active en générale, a observé l'Agefiph dans un communiqué: à titre de comparaison, le taux de chômage global est passé de 8 à 7% entre juin 2021 et juin 2022.

Autre bonne nouvelle: "après des années d'augmentation, le chômage de longue durée et notamment de très longue durée a diminué en 2022" pour les personnes handicapées: le nombre de personnes concernées inscrites à Pôle Emploi depuis plus de deux ans a chuté de 15% entre 2021 et 2022.

Si "les indicateurs sont au vert", des "difficultés persistent" toutefois, car les personnes handicapées "restent pénalisées sur le marché de l'emploi", souligne l'association.

Les chômeurs en situation de handicap sont plus âgés (ils ont 48 ans en moyenne contre 39 ans pour la population générale), moins formés et moins mobiles géographiquement, si bien que 35% seulement trouvent un travail dans les douze mois suivant leur inscription à Pôle Emploi, contre 60% pour l'ensemble des chômeurs.

Dans les entreprises de plus de 20 salariés, les personnes handicapées comptaient en 2021 pour 3,5% des effectifs, soit un taux "encore loin des 6% posés par la loi", déplore l'Agefiph.