Emploi : «L'apprentissage, c'est la garantie d'un travail qualifié», assure Muriel Pénicaud

Qu'ils soient en CAP, bac pro, BTS ou master, les apprentis, ces jeunes qui alternent une formation théorique avec un travail en entreprise, n'ont jamais été aussi nombreux. En juin 2019, on en dénombrait ainsi 458 000, un chiffre en hausse de 8,4 % par rapport à 2018, qui était déjà un excellent cru.Depuis le vote de la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » septembre 2018, plus de 500 nouveaux centres de formation sont en projet annonce la ministre du Travail, qui balaie toute crainte sur le financement de la réforme. LIRE AUSSI > Pourquoi l'apprentissage dope l'emploi des jeunesLa loi réformant l'apprentissage est entrée en vigueur en septembre 2018. Quel est le bilan sur l'année 2019 ?MURIEL PÉNICAUD. Nous allons battre des records. Tous les réseaux concernés voient leur nombre d'apprentis exploser. Chez les Compagnons du devoir, c'est + 37 %, dans les Maisons familiales rurales + 15 %. Cela devrait nous conduire à une croissance à deux chiffres sur un an. Avant notre réforme, on dénombrait 965 CFA (NDLR : Centre de formation d'apprentis). Nous avons enregistré 554 intentions de création d'un CFA et plus de 200 ont déjà vu le jour. Tous les secteurs sont concernés. Ainsi, dans le cadre de la Coupe du monde de rugby 2023 qui aura lieu en France, le comité organisateur va former 2023 apprentis de 18 à 30 ans au métier d'administrateurs de clubs sportifs.Etre apprenti ne faisait pas rêver. Les réticences sont en train de tomber ?Cette réforme a permis de lever tous les freins, qu'ils soient administratifs, financiers, réglementaires ou culturels. L'apprentissage, c'est la garantie pour les jeunes d'avoir un travail qualifié avec des perspectives d'évolution. Dans 8 cas sur 10, l'apprenti est embauché ensuite. Du CAP au master, les jeunes peuvent acquérir de l'expérience et suivre leurs études tout en étant payés. Les réticences, ce sont parfois encore les ...