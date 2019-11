Emploi : comme à Angers, des villes moyennes rivalisent avec les métropoles

Difficile lorsqu'on est une ville de taille modeste de rivaliser avec les grandes métropoles régionales pour attirer les entreprises et les emplois qui vont avec. Mais certaines y parviennent en misant sur la qualité de vie, leur ouverture à l'international, le coût modéré de l'immobilier ou encore un accueil des entreprises aux petits soins.C'est ce que révèle le Baromètre Arthur Loyd sur l'attractivité des villes. Certes, Lyon (Rhône), Toulouse (Haute-Garonne) et Bordeaux (Gironde) prennent la tête du palmarès des très grandes métropoles sur 75 indicateurs pris en compte. Certes, Nantes (Loire-Atlantique), Rennes (Ille-et-Vilaine) et Grenoble (Isère) sont les plus attractives des métropoles de 500 000 à 1 million d'habitants. Mais dans la catégorie des métropoles de taille intermédiaires (de 200 000 à 500 000 habitants) on trouve Angers (Maine-et-Loire), Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) et Brest (Finistère), des petites villes qui ont su se faire remarquer sur la carte de France de l'attraction des entreprises.Angers a créé 6000 emplois en 4 ans« Quand on est maire, attirer les entreprises résulte d'un cocktail particulièrement subtil. Reims et Le Mans ont, par exemple, investi dans un TGV qui les place à moins d'une heure de Paris, mais c'est loin d'être suffisant », souligne Cevan Torossian, directeur du département études et recherche d'Arthur Loyd. LIRE AUSSI > Emplois, logements : voici les villes les plus attractives de FranceAngers s'est battue pour être la première ville dans sa catégorie. Et ça fonctionne : on y compte aujourd'hui près de 3600 postes de plus qu'il y a 4 ans. La ville a réussi à inverser la courbe du chômage : de 10,5 % début 2015, le nombre de demandeurs d'emploi est tombé à 8,8 % fin 2008, faisant revenir le territoire dans la moyenne nationale (8,5 % au 2e trimestre selon l'Insee).La proximité de Paris est un atoutPour ouvrir un nouveau bureau de ...