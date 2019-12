Emploi : ces secteurs sur lesquels l'Afrique pourrait compter

Le début des années 2000 marque un tournant en Afrique. Pour de nombreux pays, c'est le début d'une forte croissance économique, synonyme entre autres de progrès considérables en matière de lutte contre l'extrême pauvreté. Plus de quinze ans plus tard, le constat est un peu amer pour certains. Car la dynamique a laissé de côté un facteur indissociable à l'enrichissement d'un pays : l'emploi. La croissance n'a en effet pas profité à la population en âge de travailler, trop importante par rapport au nombre d'emplois créés. C'est le constat des dernières recherches sur le sujet du think tank américain Brookings Institution.Le secteur informel, ce vivier d'emplois dont il faut tenir compteAu cours de la période 2000-2014, l'élasticité moyenne de l'emploi dans les pays africains ? qui mesure la réactivité de l'emploi à la croissance de la valeur ajoutée ? était de 0,41, inférieure à l'idéal de 0,7 qui permet la croissance à la fois de l'emploi et de la productivité. Pour absorber les jeunes entrant sur le marché du travail, l'Afrique doit créer 12 à 15 millions d'emplois par an. Face à cette situation, les Africains se tournent donc vers l'informel. Pour les analystes, une tendance est même en cours sur le continent. Les jeunes employés dans l'agriculture sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les services informels, à faible productivité.Le poids du secteur, s'il est difficile à mesurer, est indéniable : selon la...