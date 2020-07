Emploi : au 1er trimestre, les embauches ont fortement diminué en France

C'est la plus forte baisse enregistrée depuis 2007, année où a débuté le suivi de ces données.

Un homme dans une agence Pôle emploi. ( AFP / PASCAL GUYOT )

Sans surprise, le confinement mis en place pour lutter contre l'épidémie de coronavirus a eu une incidence sur l'emploi en France. Ainsi en mars, juste après la mise en place du confinement, le nombre d'embauches a fortement diminué quand les ruptures de CDI ont augmenté, selon les statistiques du ministère du Travail sur les mouvements de main-d'oeuvre, publiées jeudi.

Au 1er trimestre en France métropolitaine, 5,65 millions de contrats de travail ont été signés dans le secteur privé (hors agriculture, intérim et particuliers employeurs), en recul de 7,6% par rapport au trimestre précédent (-7,2% sur un an). C'est la plus forte baisse depuis 2007, année où a débuté le suivi de ces données, selon la Dares. Les entreprises de moins de 10 salariés sont les premières touchées, avec une chute des embauches de 20,7% sur un an, contre -7,6% pour les établissements entre 10 à 49 salariés et une hausse de 3% pour celles de 50 et plus. Les embauches en contrat à durée déterminée (CDD) ont reculé de 8%, à 4,7 millions, et celles en contrat à durée indéterminée (CDI) de 5,6%, à 907.400. Du côté de l'intérim, le chiffre a aussi baissé, de 8,9%, pour atteindre 4,68 millions.

Un focus spécial a été réalisé sur le mois de mars : durant les 10 premiers jours, les embauches dans le secteur privé étaient comparables à la même période en 2019, mais à partir du 12 mars (jour de la première allocution d'Emmanuel Macron), les contrats signés ont commencé à baisser par rapport à l'an dernier. A partir du 20 mars, ils représentent environ 40% du nombre signé il y a un an. Les ruptures de CDI pour fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur ont augmenté aussi à partir de la même période, "jusqu'à être plus de 2,5 fois supérieures à leur niveau de 2019 (soit environ 2.000 ruptures de plus par jour)". Les départs en retraite ont également augmenté : + 5% par rapport à mars 2019. Les ruptures conventionnelles sont restées elles, tout au long du mois de mars 2020, à un niveau comparable à celui observé en mars 2019.