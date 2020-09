Emploi: 180.000 jeunes recrutés en août, +9% sur un an (Borne)

En août, 180.000 jeunes ont été recrutés, un chiffre en hausse de 9% par rapport à 2019 grâce à la prime à l'embauche mise en place en juillet pour lutter contre la crise, a annoncé vendredi Elisabeth Borne, le ministre du Travail.

"Les recrutements (de jeunes, NDLR) sur l'année 2020 étaient en dessous chaque mois de ce qu'ils étaient en 2019. La bonne nouvelle, c'est qu'au mois d'août, on a 9% de recrutements de plus qu'en 2019", a déclaré la ministre sur CNews.

En août, "180.000 jeunes ont été recrutés".

Le gouvernement a lancé un plan jeunes, comprenant notamment une aide de 4.000 euros à l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans. Cette aide s'applique aux embauches en CDD (d'au moins trois mois) ou en CDI pour une rémunération inférieure ou égale à deux fois le Smic, réalisées par une entreprise ou une association.

Le gouvernement table sur 450.000 contrats signés grâce à ce coup de pouce.

En outre, la ministre s'est dit "confiante" que cette année, il y aura "autant de contrats d'apprentissage qu'en 2019", soit 368.000 (publics et privés). "Cet objectif est à notre portée", a-t-elle assuré.

Le plan jeunes, présenté en juillet alors que 700.000 jeunes étaient attendus sur le marché de l'emploi à la rentrée, s'appuie notamment sur un soutien aux entreprises de 5.000 euros pour recruter un apprenti de moins de 18 ans ou de 8.000 euros pour un majeur d'ici fin février. Soit un coût quasi nul jusqu'à 21 ans.

Ce plan prévoit également 300.000 parcours d'accompagnement pour faciliter la formation et l'insertion des plus éloignés de l'emploi à travers plusieurs dispositifs: la Garantie jeunes (gérée par les Missions locales) et l'accompagnement intensif des jeunes à Pôle emploi, les contrats aidés et l'insertion par l'activité économique, etc.