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Empêchés d'accéder à leur parcage, les ultras de Servette soutenus par leurs rivaux de Lausanne
information fournie par So Foot 13/09/2026 à 21:32
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Empêchés d'accéder à leur parcage, les ultras de Servette soutenus par leurs rivaux de Lausanne

Empêchés d'accéder à leur parcage, les ultras de Servette soutenus par leurs rivaux de Lausanne

Beau fiasco. Ce dimanche se tenait le derby du Lac entre Servette et Lausanne Sport. Mais ce choc du football suisse romand s’est transformé en désastre côté tribune. En effet, les supporters genevois se sont vu refuser l’accès au parcage du Stade de la Tuilière par les autorités qui les escortaient et ce, pour un motif qui reste inconnu , selon plusieurs participants.

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JD pour SOFOOT.com

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