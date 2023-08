Emotion dans la classe politique après la mort de Gérard Leclerc

Le journaliste Gérard Leclerc, le 9 janvier 2012 à Paris ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

De nombreux responsables politiques, chefs de partis ou élus de tout bord, ont rendu hommage mardi au journaliste Gérard Leclerc, mort à l'âge de 71 ans dans l'accident d'un petit avion de tourisme en Loire-Atlantique.

"Gérard Leclerc était un grand journaliste politique. Cultivé, rigoureux, élégant. Il aimait le débat et la controverse tout en respectant la vérité des faits. Je pense à nos interviews, j’entends encore ses analyses et je mesure le talent que la presse vient de perdre", a écrit sur le réseau X (ex-Twitter) l'ex-président François Hollande.

"Vive émotion en apprenant la disparition de Gérard Leclerc dans un accident d’avion. Il était un immense journaliste qui a fait une grande partie de sa carrière chez France Télévisions", a déclaré sur la même plateforme le président du parti Les Républicains Eric Ciotti.

Au sein de la majorité présidentielle, le maire de Nice Christian Estrosi s'est dit "profondément attristé par la disparition de Gérard Leclerc, journaliste et éditorialiste politique de talent". "Ses analyses éclairées, sa passion pour l'information et son sens du débat nous manqueront", a-t-il ajouté, tandis que le président de la région sud Renaud Muselier rendait hommage à un journaliste "apprécié et respecté pour son professionnalisme".

"Nous perdons un des journalistes les plus professionnels de sa génération", a abondé le député macroniste des Yvelines Karl Olive, également sur le réseau X.

Passé par France Télévisions, où il était devenu une figure du journalisme politique, puis président de la chaîne parlementaire LCP, Gérard Leclerc avait plus récemment rejoint CNews, l'une des chaînes du groupe Bolloré, où il participait à des émissions de débat et jouait souvent un rôle de modérateur.

- "Journaliste de grand talent" -

"Ému d’apprendre la disparition de Gérard Leclerc, visage de @CNEWS. J’en garderai le souvenir d’un homme bienveillant et d’un journaliste passionné", a estime le président du Rassemblement national (RN) Jordan Bardella.

"Il aimait le débat, détestait le sectarisme et était de ceux qui avaient eu le courage de faire partie de l’aventure de CNews dès le début", a aussi déclaré le président de Reconquête Eric Zemmour sur le même réseau social.

Des voix nombreuses se sont aussi fait entendre à gauche pour rendre hommage au journaliste, à l'image du premier secrétaire du Parti socialiste (PS) Olivier Faure.

"Gérard s’intéressait aux gens, aux idées, aux parcours. Bien du mal à parler de lui au passé", a-t-il confié dans un registre plus personnel.

"Gérard Leclerc était un journaliste de grand talent, enthousiaste, engagé, et un homme charmant, gentil et plein d’élégance. Je suis triste de sa mort dans un accident d’avion, en compagnie de deux autres personnes", a également écrit le président de la Cour des comptes et ex-ministre socialiste Pierre Moscovici.

"Très très triste nouvelle. Gérard Leclerc était un homme respectable et toujours chaleureux. Ex Président de @Lcp, passionné de politique, mais aussi défenseur des révolutionnaires de 89 et 93 et joueur de rugby", a salué le député La France insoumise (LFI) de Seine Saint-Denis Alexis Corbière.