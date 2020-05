Emoticône, trains remplis à moitié, masque obligatoire... Ce que prévoit le plan de déconfinement de la SNCF

Christophe Fanichet, le président-directeur général de SNCF Voyageurs, dévoile mercredi 6 mai dans les colonnes du Parisien les conditions de voyage à partir de la semaine prochaine. "C'est un défi collectif inédit. Mais nous ne réussirons pas ce déconfinement sans l'aide de nos voyageurs", estime-t-il.

La gare Saint-Lazare à Paris, le 24 avril 2020. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

A quelques jours de la levée du confinement, à partir du 11 mai, en France, la SNCF se prépare. Dans une charte présentée mercredi 6 mai et baptisée "en train tous responsable", la compagnie ferroviaire "prend des engagements pour assurer leur sécurité face à ce virus", explique Christophe Fanichet, le président-directeur général de SNCF Voyageurs au Parisien . "C'est un défi collectif inédit. Mais nous ne réussirons pas ce déconfinement sans l'aide de nos voyageurs", insiste-t-il.

Le plan de transport sera dévoilé en fin de semaine. "L'idée est de faire circuler 50 % à 60 % des trains du quotidien puis de montrer très vite à trois trains sur quatre pour un taux d'occupation qui devrait être de 25 % à 50 %", explique M. Panichet.

Respect des règles de distanciation physique

Les horaires de tous les trains (TGV, TER, Intercités, Transilien) qui circuleront pendant les trois prochaines semaines seront publiés sur l'application de la SNCF. Afin d'éviter de voir des wagons bondés, les voyageurs "pourront connaître l'affluence dans leur train" à l'aide d'émoticônes (sous la forme de code couleur ou de dessins de trains plus ou moins nombreux) dès la veille de leur trajet afin d'anticiper leur départ, et ainsi "prendre un train plus tôt ou plus tard en fonction de l'affluence attendue".

Par ailleurs, afin respecter au mieux les consignes de distanciation physique dans les rames, les réservations des trains TGV et Intercités seront "bloquées dès que le taux d'occupation de 50% est atteint" , précise M. Fanichet. Une décision qui aura un impact sur la rentabilité du voyage, mais qui ne donnera pas lieu à une augmentation des prix, assure-t-il. "Je vais être clair et ferme. Nous n'augmenterons pas les prix. Nous veillerons à maintenir des prix raisonnables, pratiqués pendant le confinement. Il n'est pas question de les augmenter pour se rattraper", affirme-t-il dans les colonnes du quotidien.

Les réservations seront également obligatoires pour les TER longue distance en Normandie. Le sujet est également en discussions dans les autres régions.

Masque obligatoire

Le PDG de SNCF Voyageurs explique également qu'un filtrage aura lieu à l'entrée des gares et prévient que les voyageurs "n'entrent pas directement". "Pour éviter les attroupements, les voyageurs pourront préparer leur voyage en amont. La veille au soir, ils auront toutes les informations", insiste-t-il.

Un masque sera obligatoire pour pouvoir entrer en gare et les gestes barrières devront être respectés. Des policiers pourront être présents pour faire respecter les règles, les contrevenants s'exposeront à une amende, dont le montant n'est pas encore connu. La SNCF ne proposera pas elle-même de masques à ses usagers, mais ceux-ci pourront en acquérir "dans des distributeurs et dans les commerces".

La SNCF va de son côté installer "500 bornes de distributeur de gel hydroalcoolique dans 165 gares et tous les trains seront nettoyés et désinfectés au moins une fois pas jour".