Emmmanuel Macron : "C'est dur d'avoir 20 ans en 2020"

Lors de son interview télévisée de mercredi 14 octobre, le président de la République a évoqué le "sacrifice terrible" des jeunes adultes, qui cumulent les "angoisses" à l'âge où beaucoup d'entre eux se lancent dans la vie active.

Emmanuel Macron, le 2 octobre 2020, aux Mureaux ( POOL / Ludovic MARIN )

"Je ne culpabiliserai personne". En marge de l'annonce du couvre-feu nocturne mis en place dès vendredi soir dans les grandes métropoles de l'hexagone, Emmanuel Macron a adressé un message aux plus jeunes, dont le lancement dans le "grand bain" de la vie adulte est perturbé par la crise du coronavirus.

"C'est dur d'avoir 20 ans en 2020, donc je ne donnerai jamais de leçons à nos jeunes", a estimé le chef de l'Etat, lors de son interview du mercredi 14 octobre. "Ce sont ceux qui vivent un sacrifice terrible", a t-il insisté, évoquant les "examens annulés" et des "angoisses" pour les formations et pour "trouver le premier job".

"On fera tout pour nos jeunes"

En parallèle du couvre-feu, Emmanuel Macron a annoncé que les bénéficiaires du RSA et des allocations logement auront "une aide exceptionnelle pendant les 6 semaines qui viennent de 150 euros plus 100 euros par enfant". "Nous avons créé des formations. On a développé l'apprentissage massivement. On fera tout pour nos jeunes!", a t-il encore martelé. "C'est normal, quand on est jeunes, on fait la fête, on a des amis. je ne culpabiliserai personne! On va devoir faire un peu d'effort, c'est à dire se voir moins nombreux en même temps et se protéger les uns les autres".

Métropoles où une interdiction de circuler entre 21h00 et 6h00 entrera en vigueur le 17 octobre et pour au moins 4 semaines ( AFP / )

Les couvre-feux seont imposés dès samedi pour un mois, voire jusqu'au 1er décembre, en Ile-de-France et dans huit métropoles, de 21h à 6h.