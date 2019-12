Emmanuelle Courrèges : « Casser les codes sur la création africaine »

Y a t-il des Jacquemus, des Isabelle Marant ou des Nicolas Ghesquière en Afrique ? La question mérite d'être posée alors que les talents africains de la mode ne cessent d'être célébrés et reconnus dans le monde entier. Et les exemples de designers mis à l'honneur en 2019 n'ont pas manqué. Il y a eu la révélation Thebe Magugu, créateur de mode sud-africain quasi-inconnu et devenu le plus jeune des stylistes sélectionnés pour le prix LVMH 2019. Mi-décembre, le styliste camerounais Imane Ayissi a été choisi comme membre invité dans le calendrier officiel de la haute couture parisienne pour défiler aux côtés des plus grands en janvier. À ses côtés depuis trois ans : Emmanuelle Courrèges, pétillante brune de 46 ans, fondatrice de Lago54*, plateforme de vente et désormais agence qui se propose d'être au service de marques africaines qu'elle a retenues pour leur authenticité, leur créativité et leur qualité de haut niveau.Lago. Ce nom inspiré directement du patois ivoirien signifie "la fille" et 54 pour représenter le nombre de pays que compte le continent. Emmanuelle Courrèges vêtue d'une longue robe noire aux manches bouffantes a choisi cette expression parce que ce langage nouchi l'a bercé durant toute son adolescence passée entre Abidjan et Dakar. Ayant débarqué au Cameroun alors qu'elle avait seulement un mois, Emmanuelle Courrèges a grandi dans le sillage de très nombreux artistes, peintres, designers ou écrivains...