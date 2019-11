Emmanuel Patrignani, directeur des affaires culturelles : « Le spectacle "Il était une fois Montigny..." est le fruit d'un travail collectif »

Le responsable du Centre culturel Picasso à Montigny-lès-Cormeilles revient sur l'expérience d'action culturelle menée depuis janvier avec la conteuse Nathalie Leone autour de l'histoire de la ville et de ses habitants.

Fin janvier, au Centre culturel Picasso à Montigny-lès-Cormeilles (Val-d'Oise), avait eu lieu la réunion de lancement d'un projet original et ambitieux : la collaboration au long cours entre une conteuse, Nathalie Leone (compagnie La Huppe galante) et les habitants (volontaires) des quartiers de la gare et des Frances de Montigny, autour de l'histoire de la ville et de la collecte de récits contemporains. J'avais pu assister à cette première étape d'une expérience hors normes qui suscitait à la fois de nombreuses interrogations mais aussi beaucoup d'enthousiasme parmi les participant(e)s réuni(e)s dans la salle de spectacles du Centre culturel Picasso. Dix mois plus tard, alors que le spectacle issu de cette collaboration, Il était une fois Montigny... a été présenté au public vendredi 18 octobre, l'heure est venue de dresser un premier bilan de cette aventure avec Emmanuel Patrignani, directeur des affaires culturelles et responsable du Centre culturel Picasso.

Quel bilan tirez-vous du travail mené depuis janvier avec Nathalie Leone autour de l'histoire de Montigny et de ses habitants ?

Nous sommes tous très heureux du résultat de ce travail, élus, bailleurs sociaux, acteurs de la politique culturelle et de la ville, habitants de Montigny. C'est un projet hyper intéressant mais qui n'a pas été simple à mettre en œuvre et à mener durant ces dix mois. Le pôle Culture de Montigny n'aurait pas pu le porter à lui tout seul. La collaboration avec les différents acteurs et partenaires, en particulier la politique de la ville, a été essentielle. Tout une partie du projet reposait sur l'idée d'aller chez les habitants de plusieurs quartiers de la ville, afin de recueillir des témoignages, des histoires personnelles sur la vie quotidienne à Montigny, d'où la nécessité de travailler en commun avec les acteurs sociaux sur le terrain.

