Emmanuel Macron veut un plan pour lutter contre le communautarisme

Il s'agit de trois lignes, dans son discours du 31 décembre. « Je vois trop de divisions au nom des origines, des religions, des intérêts. Je lutterai avec détermination contre les forces qui minent l'unité nationale et dans les prochaines semaines je prendrai de nouvelles décisions sur ce sujet », a fait valoir Emmanuel Macron, lors de ses vœux aux Français. Que revêt cette déclaration allusive ?« Il a confirmé qu'il aurait une prise de parole sur la lutte contre le communautarisme », décrypte un conseiller ministériel. À ne pas confondre avec un discours sur la laïcité, thème sur lequel le chef de l'Etat est, aussi, attendu. Dans la foulée de son discours lors du Congrès des maires en décembre, suivi par l'envoi d'une circulaire du ministère de l'Intérieur sur « la lutte contre l'islamisme et le repli communautaire » aux préfets, un plan comprenant des mesures de prévention et de lutte contre le communautarisme, balayant les différents champs ministériels, est sur le métier. Le chef de l'Etat, qui a, dit-on, « beaucoup consulté », devrait très probablement le présenter avant les municipales, même si ce calendrier n'est pas gravé dans le marbre.En coulisses, on planche. Les ministres concernés ont, selon une source gouvernementale, en tête « de lui remettre une copie claire d'ici fin janvier ». En décembre, Christophe Castaner (Intérieur) et son secrétaire d'Etat Laurent Nuñez, ont ainsi réuni en interministérielle leurs collègues en charge de l'Education nationale, de la Justice et de la Politique de ville. Objectif affiché : trouver les moyens pour lutter contre la déscolarisation, être plus offensif sur le plan des infractions pénales et troubles à l'ordre public, et enfin veiller à la mixité sociale ainsi qu'à la présence des services publics. « Tous les leviers doivent être actionnés. Il nous faut aller plus loin, agir plus en profondeur, embrasser le problème plus ...