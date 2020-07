Emmanuel Macron veut rompre avec "le modèle français classique" qui est "d'accepter des plans sociaux massifs" et "d'avoir un système (de chômage) très généreux"

Le président estime qu'il faut "dessiner un nouveau chemin", "autour de la reconstruction économique, sociale, environnementale et culturelle du pays".

Emmanuel Macron à l'Elysée, le 24 juin 2020. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Nouvelles priorités annoncées pour la fin du quinquennat. Dans un entretien à la presse quotidienne régionale donné jeudi, Emmanuel Macron explique qu'"il nous faut dessiner un nouveau chemin". "Je le vois autour de la reconstruction économique, sociale, environnementale et culturelle du pays", a-t-il ajouté.

" Nous devons collectivement rompre avec ce qui est la maladie française : la préférence pour le chômage . Le modèle français classique, c'est d'accepter des plans sociaux massifs, ensuite d'avoir un système très généreux qui les indemnise", a regretté le chef de l'Etat, ajoutant "au fond, un modèle qui fait que nous n'avons jamais réglé le problème du chômage de masse". "On doit, par le dialogue social et la mobilisation de tous, réussir à éviter, partout où on le peut, les plans sociaux ou les limiter quand ils sont là. C'est une nouvelle donne sociale pour sauver l'emploi, ensemble, que j'ai souhaité lancer avec les partenaires sociaux. Et cela s'est traduit par une vision, je crois, partagée", a-t-il poursuivi.

"Et on a commencé à agir", a estimé Emmanuel Macron. "On le voit avec le plan aéronautique, qui a réduit le plan social qu'il y a chez Airbus aujourd'hui", a-t-il ajouté, faisant allusion aux 2.000 emplois qui devraient être sauvés grâce aux dispositifs d'aide de l'Etat selon le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebarri. "Mais je vais être très clair avec vous : il y a des plans sociaux, et il y en aura . La crise sanitaire a détruit 5 points de richesse nationale et mis des secteurs entiers à l'arrêt. Cela a forcément des conséquences sur les entreprises", a prévenu le chef de l'Etat.

Le président a également expliqué qu'il y aura "des incitations financières à l'embauche et un ensemble de mesures pour ne laisser aucun jeune sans solution" . "Ils seront les premières victimes de la crise. C'est à la jeunesse que nous avons demandé le plus de sacrifice. Ne pas sortir, interrompre les études. C'est 700.000 ou 900.000 jeunes qui entreront sur le marché du travail à la rentrée, ce sont ceux qui verront des guichets fermés. Nous ne pouvons pas les laisser seuls face à cette situation", a-t-il déclaré.

Emmanuel Macron a estimé par ailleurs que "ce serait une erreur profonde" d'augmenter les impôts, alors que "nous sommes un des pays les plus fiscalisés du monde". Et il précise qu'il n'y aura pas de retour de la taxe carbone dans "les deux ans qui viennent". "Cela doit être un débat de la prochaine élection présidentielle", selon lui.