Emmanuel Macron sur le point de supprimer l'ENA?

Selon Europe 1 et Le Parisien , le chef de l'Etat va acter la fin de la prestigieuse école.

Emmanuel Macron, en mars 2021, à Paris ( POOL / BENOIT TESSIER )

Pointée du doigt comme une "fabrique à élites hors-sol", l'ENA vit ses dernières heures, à en croire des informations d' Europe 1 , Le Parisien et franceinfo . Selon ces trois sources, Emmanuel Macron va annoncer la suppression de l'Ecole nationale d'administration, à l'occasion d'une réunion sur la réforme de la haute fonction publique, jeudi 8 avril. Selon Europe 1 , l'ENA va ainsi disparaitre et laisser sa place à une nouvelle école, avec l'objectif d'attirer des profils plus variés.

L'ENA est devenue un symbole de la contestation anti-élites des Gilets jaunes, en 2019. Le président de la République avait alors évoqué l'hypothèse d'une suppression comme une réponse symbolique à la crise institutionnelle.

"Blocage perpétuel"

A l'occasion d'un déplacement en février 2021, Emmanuel Macron avait martelé sa volonté d'ouvrir des voies aux jeunes d'origine modeste, dressant le constat d'un ascenseur social français qui "fonctionne moins bien qu'il y a 50 ans". "C'est un sujet de préoccupation du président de la République tous les jours depuis la campagne électorale de 2017", a commenté pour sa part le commissaire au Plan François Bayrou, à l'antenne de franceinfo , fustigeant un "système de blocage perpétuel".

Créée en 1945 par le général de Gaulle pour démocratiser le recrutement des hauts fonctionnaires avec un concours d'accès unique, l'Ecole nationale d'administration (ENA) a été fortement critiquée pendant la crise des "gilets jaunes" pour sa formation d'élites "hors sol".

Le 25 avril 2019, Emmanuel Macron, lui-même énarque, avait créé la surprise en annonçant lors d'une conférence de presse la "suppression" de l'école, tout en confiant un rapport sur sa réforme et celle de la haute fonction publique à l'ancien président de la Ligue de football professionnel (et énarque) Frédéric Thiriez. Remis à la mi-février, ce rapport préconisait entre autres mesures une formation commune de six mois pour les élèves des grandes écoles publiques de fonctionnaires (Santé, police, magistrature) et d'ingénieurs de l'État (Mines, Ponts, etc.). Mais la réforme qui devait produire ses effets en 2022 était au point mort depuis la crise du Covid-19.