Emmanuel Macron-Ségolène Royal : comment leur relation s'est détériorée

Entre eux, tout avait - presque - bien commencé. En septembre 2014, quand Emmanuel Macron est nommé ministre de l'Économie de François Hollande, il fait la connaissance de Ségolène Royal, son homologue à l'Environnement qui a signé son grand retour en politique six mois plus tôt.« La mayonnaise a rapidement pris entre les deux. Elle était séduite par le talent et l'entregent de ce jeune ministre ambitieux. Et lui a toujours aimé la liberté de ton et la volonté de transgression de Ségolène », raconte un ami commun.À tel point que le futur candidat à la présidentielle multiplie les clins d'œil à la socialiste. Même référence à Jeanne d'Arc lors d'un déplacement aux fêtes johanniques d'Orléans en mai 2016 ; même volonté de démocratie participative quand il fonde En marche ! pour contourner les partis traditionnels... ce qui n'est pas sans rappeler le mouvement Désir d'avenir de Royal lors de la présidentielle de 2007.Ultime parallèle, même fortuit : le 16 novembre 2016, quand Macron annonce sa candidature à la fonction suprême, il le fait dix ans jour pour jour après la victoire de Ségolène Royal à la primaire PS de 2006.Pas de ministère, Royal touchée dans son orgueil« Ils se voyaient à intervalles réguliers et s'appelaient souvent. Une relation en direct, privilégiée et sans intermédiaires. En retour, elle a toujours eu des mots bienveillants à son encontre », se souvient un marcheur engagé pendant la campagne.Puis patatras... Macron est élu président de la République. Et Royal, qui pensait sûrement entrer au gouvernement, n'est pas traitée comme elle l'espérait « Ça a été l'erreur originelle. Ségolène s'est sentie touchée dans son orgueil », décrypte un baron du gouvernement. Depuis, entre les deux, c'est le chaud et le froid perpétuel. Une succession de coups de griffes et de caresses, malgré sa nomination en septembre 2017 au poste d'ambassadrice des pôles.Comme ...