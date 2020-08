Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Emmanuel Macron se rendra jeudi au Liban Reuters • 05/08/2020 à 13:52









EMMANUEL MACRON SE RENDRA JEUDI AU LIBAN, DIT L'ELYSÉE PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron se rendra jeudi au Liban, encore sous le choc de l'explosion massive qui a dévasté Beyrouth mardi soir, indique mercredi l'Elysée. Le président de la République rencontrera l'ensemble des acteurs politiques, indique-t-on à la présidence. Les équipes de sauvetage libanaises continuent mercredi de rechercher d'éventuels survivants de l'explosion qui a secoué la veille le port de Beyrouth et une importante partie de la ville, faisant plus de 100 morts et près de 4.000 blessés, et risque d'aggraver une crise économique déjà historique. L'Elysée a annoncé dans la nuit l'envoi d'un détachement de la sécurité civile (55 personnes, 15 tonnes de matériels) et de six tonnes de matériel sanitaire, ainsi que d'une dizaine de médecins urgentistes. Deux avions partant de Roissy doivent arriver en fin de journée au Liban et un troisième appareil est prévu pour s'envoler vers le pays, a précisé le Premier ministre Jean Castex lors d'un déplacement dans le Cher. "Il y a une volonté ferme de marquer notre solidarité avec la population libanaise et c'est ce que veut faire le président de la République", a commenté le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, interrogé par BFM TV. "Il y avait déjà des souffrances et des difficultés. Ce drame supplémentaire est une vraie catastrophe. Je voudrais vraiment que les Libanais ressentent notre émotion, notre partage, notre amitié dans cette épreuve très douloureuse", a-t-il ajouté. "Il faut aussi mobiliser la communauté internationale et nous allons être amenés dans les heures qui viennent à faire des propositions de mobilisation pour que l'ensemble des acteurs internationaux viennent au secours de ce pays", a ajouté le chef de la diplomatie française. Concernant les quelque 25.000 Français au Liban, le gouvernement "n'a pas d'éléments majeurs pour indiquer des drames particuliers mais je suis très prudent sur ces chiffres parce qu'on n'a pas encore des éléments tout à fait consolidés", a ajouté Jean-Yves Le Drian. Le Premier ministre Jean Castex a pour sa part convoqué une réunion des "ministres concernés" ce mercredi à 16h00 à Matignon pour coordonner l'aide qui sera apportée au Liban. (Jean-Stéphane Brosse, édité par)

