Emmanuel Macron renonce à sa retraite de président

Ce 11 décembre à midi, devant des partenaires sociaux courroucés et ses ministres réunis sous la double coupole en verre du Palais d'Iéna, siège du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Édouard Philippe énonçait cette promesse solennelle, s'agissant du futur régime de retraites : « Nos concitoyens restent persuadés que leurs élus bénéficient de privilèges. Dans le système universel, les élus et les ministres seront traités exactement comme tous les Français, c'est normal et c'est très bien ainsi. »Un élément de langage de plus pour les ténors de la majorité ? Chiche, nous sommes-nous dit ! Prenant au mot le Premier ministre, notre journal a questionné l'Elysée et Matignon pour savoir à quelle sauce les représentants de l'exécutif seraient mangés dans le futur régime.A la suite de nos sollicitations, Emmanuel Macron s'est concerté avec ses équipes à Paris, tandis que lui-même se trouvait en déplacement en Côte d'Ivoire. Le chef de l'Etat a pris une décision inédite, que nous vous révélons en exclusivité : il renonce par avance à sa retraite d'ancien président, à laquelle il a droit selon la loi de 1955. Emmanuel Macron, qui a fêté ses 42 ans ce samedi, ne la touchera pas, ni au terme de son ou de ses mandats. Ni au jour encore lointain où il liquidera ses droits.« Les élus doivent être exemplaires »« Il ne percevra pas cette retraite prévue à la fin de son mandat par la loi, car il estime que cette loi de circonstance a vocation à être normalisée. Il ne se l'appliquera donc pas. Il ne liquidera pas non plus cette somme lorsqu'il prendra sa retraite. Nous sommes dans une ère où les élus doivent être exemplaires », annonce un conseiller du président. Macron sera donc le tout premier président à renoncer au bénéfice de la loi, très avantageuse, du 3 avril 1955.Au sommet de l'Etat, le président est seul à disposer actuellement d'un régime spécifique, ...