Emmanuel Macron réélu : "A chaque crise, il nous a dit qu’il allait changer : c’est du réchauffé", étrille Philippe Martinez

Le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez compte sur le 1er-mai pour "rappeler haut et fort au président de la République les exigences sociales qui se sont affirmées durant la campagne électorale : les salaires, la Sécurité sociale et les retraites, l’emploi et les urgences environnementales", a-t-il fait savoir dans les colonnes du Progrès ce mercredi 27 avril.

"Je suis satisfait qu’elle ne soit pas présidente de la République, mais je suis inquiet de son score." Le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez a étrillé à la fois la leader du RN Marine Le Pen et le président élu, Emmanuel Macron, dans une interview accordée au Progrès ce mercredi 27 avril. "Il ne faudrait pas que Macron considère les 58 % de voix comme un vote d’adhésion à son programme", a-t-il ajouté.

Un "développement énorme de la précarité" sous Emmanuel Macron

Autres inquiétudes de Philippe Martinez : le commerce - "avec l’augmentation du Smic au 1er mai, les minima de grille des 84 conventions collectives du secteur se retrouvent tous en dessous du Smic" -, ainsi que l’emploi - il se gargarise de la baisse du chômage, mais on ne parle jamais de la qualité de l’emploi. Avec Macron, il y a eu un développement énorme de la précarité, avec l’invention de CDI 'intérimaire', 'd’opération', 'de mission'… (...) Si vous allez chez votre banquier avec ça pour demander un emprunt, il vous dira non", a déploré le secrétaire général de la CGT.

Philippe Martinez ne croit pas à la promesse d'Emmanuel Macron d'une "méthode refondée" pour gouverner la France lors du prochain quinquennat, assurant que "nul se sera laissé au bord du chemin". "A chaque crise, il nous a dit qu’il allait changer : c’est du réchauffé, sa promesse de changer. S’il avait écouté, vous croyez qu’il aurait proposé avant le premier tour de passer la retraite à 65 ans, alors que tous les syndicats sont contre ?", a jugé Philippe Martinez.

Enfin, concernant l'adhésion grandissante au parti RN, "tous les syndicats voient le vote Le Pen progresser nettement en leur sein entre 2017 et 2022. Nous devons donc intensifier nos formations sur l’extrême droite auprès des salariés, voire des militants."

Pas de "vote d'adhésion" pour Macron

Lundi, au lendemain du second tour, la CGT s'était déjà félicitée dans un communiqué que l'extrême droite ait été battue au second tour de la présidentielle. "L'extrême droite a été battue dimanche, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie et pour nos libertés individuelles et collectives", a réagi le deuxième syndicat français.

Mais pour la centrale de Montreuil, le président porte "une lourde responsabilité dans la situation que connaît notre pays", et "sa réélection est majoritairement l'expression d'un rejet de l'extrême droite". "Le président de la République ne peut et ne doit ignorer cette réalité, en se targuant d'un vote d'adhésion", a-t-elle averti. "Ses premières prises de parole ainsi que celles de beaucoup de ses soutiens,(dimanche) soir, démontrent pourtant l'inverse...", a poursuivi la CGT.

Le 1er-Mai, dimanche, sera "le premier rendez-vous revendicatif de ce nouveau quinquennat, pour se faire entendre et exiger de véritables changements !", a-t-elle conclu.