Emmanuel Macron : "On ne peut pas penser l'économie sans l'humain"

A l'occasion du Forum virtuel de Davos, le président de la République a évoqué les "enseignements" à tirer de la crise sanitaire en cours.

Emmanuel Macron, à l'Elysée, le 26 janvier 2021 ( POOL / FRANCOIS MORI )

Pendant que l'exécutif planche toujours sur l'éventualité d'un troisième confinement, Emmanuel Macron s'est exprimé dans le cadre du forum de Davos, qui cette année s'est contenté d'un format virtuel. Le chef de l'Etat a insisté sur la dimension "morale" de l'économie, et présenté quelques "leçons" à tirer de la crise du Covid-19 qui sévit actuellement. "L'économie est redevenue une science morale" , a déclaré le président de la République mardi 26 janvier, dans une vidéo relayée sur ses réseaux sociaux, ajoutant qu'on "ne peut pas penser l'économie sans l'humain". "Ca parait être une banalité de dire ça, mais nous avons fait dans tous nos pays quelque chose considérée comme impensable : arrêter toutes les activités économiques pour protéger des vies. On s'est rappelé que l'économie était une science morale et que la vie des hommes primaient sur les échanges et les chiffres".

Le chef de l'Etat a en outre insisté sur une période qui "nous rappelle notre vulnérabilité" . "On ne peut pas penser l'organisation de nos économies sans l'intégrer" , estime t-il. "C'était une idée qui nous paraissait parfois lointaine quand on parlait de l'écologie et du climat, mais c'est la même notion. Ce qui se passe autour de nous a un impact sur notre quotidien et peut briser les chaines, changer nos vies. On ne peut rien reconstruire dans le monde d'après-Covid qui ne tire les leçons de ces éléments fondamentaux : l'économie est redevenue une science morale et rien n'est au dessus de la valeur humaine, et nos sociétés sont vulnérables parce que la nature nous le rappelle" .

Les vaccinations contre le Covid-19 dans le monde, au 25 janvier ( AFP / )

Dans le cadre des débats virtuels de Davos, des voix se sont élevées pour réclamer un accès "équitable" aux vaccins. Alors que la barre des 100 millions de cas de Covid-19 dans le monde est en passe d'être dépassée, les pays les plus riches ont pris une longueur d'avance dans la course à la vaccination.

Bénéficiaires d'investissements massifs de l'Union européenne, les fabricants de vaccins anti-Covid "doivent maintenant tenir leurs promesses et honorer leurs obligations", a averti la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.