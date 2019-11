Emmanuel Macron, les années Amiens

Que pense Emmanuel Macron quand il songe à Amiens ? Quels souvenirs, quelles images, quels chagrins, quelles colères surgissent dans sa mémoire ? Aime-t-il cette ville dans laquelle il est né et a vécu jusqu'à sa classe de terminale suivie du lycée Henri-IV à Paris ? « C'est là où je suis né, où j'ai grandi, où ma grand-mère vivait il y a trois ans encore, où mon père vit toujours. Oui, c'est l'un de mes points fixes », confiait-il, en 2016, au Courrier picard. L'un de ses points fixes, donc.Emmanuel Macron est né dans le quartier Henriville, cet arrondissement prisé par la bourgeoisie moyenne, car proche du centre-ville. La brique rouge des pavillons ouvriers s'y efface souvent pour laisser place à la pierre des maisons larges. L'enfance du premier enfant de Jean-Michel et Françoise Macron se déroule entre quelques rues, alors peu passantes. Sa mère le conduit le mercredi au cours de tennis ou aux entraînements de foot ; en fin de journée, c'est l'heure de la leçon de piano au conservatoire municipal. Au bout du jardin familial, l'école primaire Delpech et, quelques centaines de mètres plus loin, la résidence du même nom, là où Manette, Germaine Noguès, cette grand-mère maternelle adorée, vécut jusqu'à sa mort en 2013. Dans son appartement, Emmanuel Macron passe déjeuner tous les jours, ses parents travaillant tous les deux comme médecins. Quand, en sixième, il est inscrit au lycée jésuite de La Providence ? une...