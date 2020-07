Emmanuel Macron : "La rentrée sera très dure"

Emmanuel Macron a accordé un entretien à plusieurs journaux de presse régionale alors que les Français attendent d'un jour à l'autre un remaniement gouvernemental © Olivier Corsan / MAXPPP / PHOTOPQR/LE PARISIEN/MAXPPP

Depuis plusieurs semaines, les interrogations fusent. Emmanuel Macron va-t-il changer d'équipe gouvernementale ? Dans quel état d'esprit se trouve-t-il alors que la France vit une de ses crises les plus dures ? Jeudi 2 juillet, le président de la République a accordé un entretien à plusieurs titres de la presse régionale française, dont La Montagne. Et il est catégorique d'entrée de jeu et sait ce qu'il veut : "La rentrée sera très dure, il faut nous y préparer. Il nous faut donc dessiner un nouveau chemin. Je le vois autour de la reconstruction économique, sociale, environnementale et culturelle du pays".

"Nous ne sommes pas sortis de la crise sanitaire, mais de sa phase la plus aiguë", insiste le chef de l'État. "Nous entrons désormais dans une phase de surveillance."

