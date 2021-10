Emmanuel Macron : "Je suis le premier des Gaulois réfractaires"

Lors de son grand oral de présentation du plan "France 2030", le chef de l'Etat a évoqué "ce qui caractérise la France", dans une allusion à sa petite phrase qui avait fait grand bruit il y a trois ans.

Emmanuel Macron, à Paris, le 12 octobre 2021 ( POOL / LUDOVIC MARIN )

"En tant que Français, nous ne sommes pas le meilleur pays pour nous adapter aux évolutions du monde". A l'occasion de la présentation du Plan France 2030 et des 30 milliards d'euros d'investissement promis dans ce cadre, Emmanuel Macron a évoqué mardi 12 octobre une différence de "mentalité" en France à laquelle il s'intègre, se disant "le premier des Gaulois réfractaires".

"Je l'ai plusieurs fois dit"

Lors d'un entretien avec la reine du Danemark il y a trois ans, le président de la République s'était attiré de vives critiques lorsqu'il avait comparé les Danois, "peuple luthérien" ouvert aux transformations" aux Français, des "Gaulois réfractaires au changement".

Ce mardi 12 octobre, le chef de l'Etat a embrassé cette description : "Quand on nous dit 'Il faut faire cette réforme parce que les voisins l'ont fait', ça marche assez rarement en France. Nous n'avons pas cette mentalité". "Je l'ai plusieurs fois dit, assumant moi-même de l'être : je suis le premier des Gaulois réfractaires" .

"Nous n'aimons pas quand on nous dit Vous faites pas bien les choses, ça marche jamais chez nous. Nous n'aimons pas perdre le contrôle de nos vies individuelles et du destin de notre nation. C'est ça ce qui nous caractérise. C'est constamment le message de la France au monde : défendre une forme d'humanisme", a t-il commenté.

"Plusieurs paris"

Lors d'une présentation largement consacrée à l'innovation, Emmanuel Macron a déclaré qu'il "faut qu'il y ait beaucoup d'échecs" et de "prises de risques" pour stimuler l'innovation dans l'industrie. "Sortons d'une habitude prise qui consiste à dire: l'échec est un drame" a dit le président en présentant le plan d'investissement France 2030, qui prévoit au total 30 milliards d'euros dans des technologies de rupture pour réindustrialiser le pays.

"On va faire plusieurs paris technologiques et d'acteur" sur la base de "logiques scientifiques d'innovation" et "d'organisation du marché", a-t-il dit, estimant qu'il s'agit d'une "petite révolution culturelle pour nous tous". Evoquant le tissu industriel des grands groupes du CAC40, il a constaté que "l'innovation de rupture ne se fait plus dans les grands groupes". Et annoncé que les financements publics de l'innovation doivent pouvoir aller "à des start-ups, des PME, des ETI" aussi. Il a appelé à la "coopérations entre les acteurs d'un même ecosystème".