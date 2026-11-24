Le président Emmanuel Macron lors d’une visite sur le site Airbus Jean-Luc Lagardère à Blagnac, près de Toulouse, le 23 novembre 2026 ( POOL / Manon Cruz )

De confidences en consultations, Emmanuel Macron distille ses recommandations, lance des ballons d'essai, glisse un soutien encombrant. Bref, tente d'exister dans une campagne présidentielle dont il s'est érigé en garant, mais redoute d'en être seulement le spectateur.

"Je ne suis pas du genre à rester là et commenter" : la petite phrase a été lâchée dimanche à Toulouse lors d'un dîner avec des dirigeants d'entreprise.

"Je ne suis pas autorisé à faire campagne, autrement je peux vous dire que j'irais", a même lancé, bravache, le chef de l'État, auquel la Constitution interdit de briguer un troisième mandat consécutif, selon des propos rapportés par Le Figaro et confirmés à l'AFP par un participant.

Il est encore tôt pour savoir si sa dernière initiative va prospérer, mais elle est accueillie par une bonne dose de sarcasme transpartisan. Il a en effet annoncé "explorer" la possibilité de convoquer le Parlement en Congrès pour tenter d'inscrire dans la Constitution une règle d'or budgétaire restée en suspens depuis 2011.

Dans son esprit, il s'agit de préparer une "grosse bassine d'eau froide" pour stopper une potentielle crise financière, si les craintes face à la dette de la France devaient s'emballer en janvier, explique un proche d'Emmanuel Macron.

Edouard Philippe, candidat Horizons à la présidentielle, lors d'un déplacement de campagne électorale à Romans-sur-Isère, le 20 novembre 2026 dans la Drôme ( AFP / Alex MARTIN )

Sur le fond, le centre, la droite et l'extrême droite ont accueilli plutôt favorablement cette idée. Mais tous s'interrogent sur le timing d'un président qui bat des records d'impopularité et est accusé d'avoir plombé les comptes publics depuis dix ans.

"Il vaut mieux tard que jamais", a ironisé son ex-Premier ministre Édouard Philippe. Le candidat à l’Élysée a toutefois assuré mardi sur LCI qu'il n'était "pas incongru" de poser la question "maintenant", et s'est dit "favorable à ce qu'elle puisse entrer en vigueur".

"Vétéran"

Mais globalement, on reproche au chef de l’État ses appels du pied sur l'air de "faites ce que je dis, pas ce que j'ai fait". C'est la même critique qui est faite à sa suggestion d'une grande "coalition" allant du social-démocrate Raphaël Glucksmann au libéral David Lisnard en vue de la présidentielle, alors que lui-même n'a pas réussi à élargir son assise lorsqu'il a perdu la majorité absolue en 2022 et 2024.

Cette idée-là a immédiatement fait pschitt.

Tout comme le judoka Teddy Riner, qui s'est lancé à la surprise générale dans la course à l'Élysée sur un credo "ni de droite ni de gauche", a immédiatement pris ses distances avec les félicitations présidentielles : un "baiser empoisonné", a protesté le néo-candidat.

"Emmanuel Macron n'est peut-être pas complètement conscient du niveau de rejet qu'il déclenche", commente une figure de son camp.

Le président a d'ailleurs lui-même posté un message sur X pour les dix ans de l'annonce de sa première candidature, le 16 novembre. "J'ai fait de mon mieux", malgré "des erreurs", a-t-il estimé, avant d'entamer une série de rendez-vous économiques visant à vanter son action.

"Il faut bien qu'il défende son bilan puisque personne ne le fait pour lui", grince un cadre centriste.

Si les incursions en politique intérieure s'avèrent difficiles, Emmanuel Macron, qui se targue d'un statut de "vétéran", pense avoir trouvé un angle d'attaque percutant sur la scène européenne, là où sa voix porte encore à moins de six mois de quitter l'Élysée.

Marine Le Pen, candidate du RN à la présidentielle, le 17 novembre 2026 à Paris ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

L'offensive vise particulièrement Marine Le Pen, qu'il a battue à deux reprises mais qui est cette fois la favorite du scrutin du printemps.

Dans le même dîner toulousain, il a accusé "l'extrême droite en France" de ne pas être "claire sur l'Europe". "Ils prétendent rester en Europe sans rien payer, ce qui n'est évidemment pas réaliste" : "S'ils font ce qu'ils promettent, ce sera un grand affaiblissement de l'Union européenne", a-t-il mis en garde.

Par effet de contraste, le président met lui en scène son volontarisme dans les âpres négociations sur le prochain budget de l'UE. L’Élysée a jugé "très décevante" la dernière proposition sur la table, notamment s'agissant des aides aux agriculteurs, dont Emmanuel Macron recevra mercredi les principaux syndicats, avec prise de parole publique à la clé, la veille d'un nouveau sommet des Vingt-Sept.

Sans la nommer, Emmanuel Macron a aussi épinglé la candidate du Rassemblement national pour sa promesse de couper l'aide à l'Ukraine, susceptible selon lui de provoquer une "vulnérabilisation durable" de toute l'Europe, et donc "la guerre d'après".