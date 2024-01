Emmanuel Macron et Gabriel Attal peaufinent leur casting gouvernemental

Gabriel Attal (gauche), alors ministre de l'Education nationale, et le président de la République Emmanuel Macron photographiés lors d'un déplacement dans un lycée professionnel, le 1er septembre 2023 à Orange, dans le Vaucluse ( POOL / Ludovic MARIN )

Deux jours après le changement de locataire à Matignon, Emmanuel Macron et Gabriel Attal poursuivent jeudi leur délicate mission de formation du nouveau gouvernement, le flou régnant sur le casting et la composition, sur fond de multiples spéculations.

Y aura-t-il un Conseil des ministres avant la fin de la semaine ? Il faut, pour cela, une équipe gouvernementale.

Le dévoilement de cette nouvelle équipe jeudi après-midi n'est pas exclu, selon une source dans l'entourage présidentiel.

Selon une autre source proche des tractations, le président et son nouveau Premier ministre pourraient opter pour une annonce en deux temps: une première salve rapide concernant les ministres de plein exercice, une seconde, ultérieure, complétant le casting avec les secrétaires d'État.

Beaucoup de changements à prévoir ? "Si ça doit avoir un peu de gueule, il faut qu'il y ait des entrées et des sorties", explique un conseiller de l'exécutif.

En parallèle de ces délicats arbitrages, Gabriel Attal, qui a dîné avec le président mercredi soir, devrait effectuer jeudi un troisième déplacement "thématique" en trois jours dans son nouveau costume, selon son entourage.

Mercredi, il s'est rendu au commissariat d'Ermont-Eaubonne (Val-d'Oise) où il a rappelé "l'effort absolu" attendu par les Français pour leur sécurité.

Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire (gauche) et Gabriel Attal, alors ministre chargé des Comptes publics, photographiés au ministère de l'Economie et des Finances à Paris le 19 juin 2023 ( AFP / JULIEN DE ROSA )