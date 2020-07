Emmanuel Macron "employé" des Français : "c'est vrai", assure Jean-Luc Mélenchon

À l'occasion du 14 juillet, le président de la République a eu de vifs échanges avec des "Gilets jaunes" présents aux Tuileries, l'un d'eux lui assurant qu'il n'était que "leur employé". Une formule juste pour le chef de file de La France Insoumise.

Jean-Luc Melenchon, à Blagnac le 9 juillet 2020. ( AFP / GEORGES GOBET )

"Moi aussi je suis l'employé du peuple français". Invité de BFMTV mercredi 15 juillet, Jean-Luc Mélenchon a réagi aux invectives de "Gilets jaunes" ayant rappelé au président de la République qu'il était "leur employé", lors d'un échange aux Tuileries en marge de la célébration du 14 juillet.

Une formule juste pour l'ancien candidat à la présidentielle. "C'est bien qu'ils disent ça, c'est une conscience républicaine ". Pour M. Mélenchon, le choix de cette phrase un 14 juillet est particulièrement pertinent. "Les Français sont comme ça. On est le 14 juillet, on a abattu la Bastille, on a pourchassé le roi... et ça a été autrement plus sévère pour lui", a lancé dans une boutade le député LFI. "Il ne faut pas y voir l'évènement du siècle".

"On ne répond pas 'soyez cools'"

Refusant d'y voir de la violence, il estime que le ton du dialogue a fait suite à la décontraction du pensionnaire de l'Élysée , voulant se montrer apaisant auprès des contestataires. "Notre rôle n'est pas d'apprendre aux gens comment se comporter, sinon à ce compte là on va apprendre aussi au président comment se comporter. On ne répond pas 'soyez cool', 'vous n'allez pas me resservir ça toutes les semaines'. Il n'est pas leur copain, on n'est pas au café du commerce. (...) Il a établi lui-même un rapport de proximité".