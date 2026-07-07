Emmanuel Macron défend Kylian Mbappé

Après les insultes racistes de la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla à l’encontre de Kylian Mbappé, l’affaire prend une tournure (géo)politique. Ce lundi soir, l’Élysée a publié un communiqué dans lequel Emmanuel Macron « soutient Kylian Mbappé et l’équipe de France » face à de telles attaques .

Mélenchon et Attal au soutien du capitaine des Bleus

« Le président paraguayen a écrit au président français en ce sens , condamnant les propos qui ont été tenus comme l’a fait le ministère des Affaires étrangères paraguayen » , a indiqué la présidence française. Quelques minutes plus tôt, le gouvernement paraguayen s’était effectivement désolidarisé de sa sénatrice.…

EL pour SOFOOT.com