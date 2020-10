Emmanuel Macron appelle les chefs d'entreprise à ne pas "renoncer" et à "investir"

Malgré la crise du Covid-19, le chef de l'Etat a appelé jeudi matin les chefs d'entreprise à ne pas "douter". "Il faut partout où on le peut relancer, relancer, relancer", a-t-il plaidé.

Emmanuel Macron au forum annuel Bpi France Inno Génération, à Paris, le 1er octobre 2020. ( POOL / GONZALO FUENTES )

Face à la dégradation sanitaire en France, de nouvelles restrictions ont été imposées la semaine dernière, notamment la fermeture des bars et restaurants dans la métropole Aix-Marseille et en Guadeloupe et la limitation des rassemblements de plus de 1.000 personnes dans les zones d'alertes maximales renforcées, comme Paris. Alors que cette dernière, comme Lille, Lyon ou Grenoble, craint un nouveau tour de vis , Emmanuel Macron a appelé jeudi 1er octobre les chefs d'entreprise à ne pas "renoncer".

Reconnaissant que les secteurs de la culture, de l'évenementiel et du sport étaient très impactés, le chef de l'Etat a estimé lors d'une intervention au forum annuel Bpi France Inno Génération, à Paris, que "80 % de l'économie (devait) continuer à avancer et à tirer. Parce que c'est dans la tête aussi. L'économie, c'est de la psychologie. Ce n'est pas une science, ce n'est pas vrai. Ce sont des chiffres, des résultats, qui viennent souvent constater les résultats d'une volonté."

"Nous allons devoir prendre des décisions parfois adaptées territorialement (...) pour freiner le virus quand il réaccélère", a insisté le président de la République. "A aucun moment ceux qui ne sont pas touchés ne doivent douter parce qu'on gagnera contre le virus et parce qu'au fond renoncer, c'est au moins aussi grave."

"Il faut partout où on le peut relancer, relancer, relancer", a-t-il plaidé. "Et dès maintenant, il ne faut pas attendre que tout soit simple, clair, sûr et transparent. Parce que moi je ne sais pas vous dire la date de fin du virus, impossible." "On va sans doute durablement vivre avec le virus", a conclu Emmanuel Macron. Et en attendant, "à chaque fois qu'on le peut on doit foncer, avancer, croire diversifier, investir" .