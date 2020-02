Emmanuel Macron, à sa majorité : "Il faut être fier d'être des amateurs"

Le chef de l'Etat a appelé les députés de La République en Marche (LREM) à "mener le combat", s'en prenant au passage aux résultats des "soit-disant professionels de la politique".

Emmanuel Macron, le 11 février 2020, à l'Elysée ( POOL / GONZALO FUENTES )

Emmanuel Macron a réuni les élus de son camp à l'Elysée mardi 11 février, les assurant de son "soutien indéfectible" face aux "violences" et aux "ressentiments" qu'ils "catalysent". "On ne peut pas se laisser enfoncer", "il faut être fier d'être des amateurs quand on voit les résultats qu'ont obtenus les soit-disant professionnels de la politique", a ironisé le président de la République devant quelque 300 députés. Il leur a demandé de "mener le combat contre les oppositions qui agitent cette menace et banalisent la violence".

"Vous catalysez la violence. De manière inqualifiable, injuste et disproportionnée" a-t-il lancé aux députés. "Avec les retraites, tout ressort. Tous les ressentiments sont en train de ressortir, ça tombe sur nous. Parce que l'on a agité la société".

"On ne va pas refaire ce que les Français ne veulent plus"

"Oui, on est pas des professionnels, mais pour autant on fait le job avec sincérité et conviction", a commenté la porte-parole LREM Marie-Christine Verdier-Jouclas. "Oui, on est fiers d'être des amateurs parce que de toute façon, quand les Français ont voté pour nous en 2017 et voté pour lui, c'était pour dégager les professionnels. On va pas refaire ce que les Français ne veulent plus !" , a estimé la députée du Tarn au micro de BFM-TV , à l'issue de la réunion à l'Elysée.

Après avoir évoqué le dossier des retraites, qui doit être bouclé "avant l'été", Emmanuel Macron a indiqué à ses députés qu'il s'agira "d'ouvrir de nouveaux sujets" : dépendance, aide publique au développement, recherche et développement, sécurité, séparatisme et environnement.