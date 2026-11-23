Le maire de Paris Emmanuel Grégoire le 20 novembre 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Le maire de Paris Emmanuel Grégoire a installé lundi le "Conseil économique parisien", une nouvelle instance de dialogue avec le monde économique promise durant sa campagne, destinée à renforcer l'attractivité de la capitale, dont l'image a pâti des violences du 17 octobre.

Cette instance, rassemblant une centaine d'acteurs du monde économique, se réunira tous les six mois pour "accompagner les transformations économiques et environnementales" de Paris, qui représente "un quart du PIB national", a rappelé Emmanuel Grégoire lors de sa première séance à l'Hôtel de ville.

Si l'économie parisienne résiste, elle donne des signes de fragilité et "la situation actuelle n'est pas très bonne", a-t-il exposé devant les membres du conseil. En évoquant notamment "le contexte de mobilisation sociale qui a un peu écorné l'image de la ville et pesé sur son attractivité", avec les dégradations et pillages qui ont touché 450 commerces parisiens le week-end des 17 et 18 octobre, en marge des manifestations contre la "vie chère".

"Les commerçants sont choqués, les consommateurs inquiets. Les acteurs économiques ont plus que jamais besoin de visibilité, de stabilité et de soutien", a plaidé Dominique Restino, président de la chambre de commerce et d'industrie d'Ile-de-France.

"Nous attendons beaucoup de cette instance", a insisté Charles Znaty, président du Medef Paris.

Le Conseil s'appuiera, en lien avec la région Ile-de-France et l'Etat, sur les travaux de "comités de filières" copilotés par des élus et des acteurs économiques pour "partager des diagnostics, anticiper des mutations et faire émerger des propositions concrètes", a détaillé Richard Bouigue, adjoint en charge du développement économique.

Les premiers comités, lancés début 2027, seront consacrés au tourisme, à la mode et aux librairies - qui "se portent mal", a souligné Emmanuel Grégoire. "Mes inquiétudes, c'est l'hyperspécialisation touristique, la standardisation par grandes chaînes et un basculement massif vers les plateformes internet", a-t-il dit.

"Il faudra qu'on analyse par exemple pourquoi certains commerces ferment, pour avoir les outils efficaces de politiques publiques. Je ne crois pas que ces fermetures soient liées à la piétonisation", a estimé l'édile.

La nouvelle instance permettra d'avoir "une vision en temps réel de ce qu'il se passe", espère le successeur d'Anne Hidalgo, selon lequel "ce qui caractérise ces dernières années, c'est la rapidité des grandes transformations économiques, auxquelles le temps législatif n'est plus adapté".

"Emmanuel Grégoire a créé un monstre: le grand patronat, le luxe, l'hôtellerie et l'immobilier réunis au même endroit, porteurs d'un agenda libéral, institutionnalisés par la Ville", a réagi dans un communiqué le groupe d'opposition de gauche coprésidé par Sophia Chikirou (LFI) et Emile Meunier (Verts populaires), déplorant "qu'aucun syndicat" ne fasse partie du conseil.