Emmanuel Faber, le PDG activiste ?du CAC 40

La grenade a été dégoupillée le 25 avril. C'est la victime qui a mis au jour la nouvelle, sur les ondes de France Inter. Elle était bien informée, car c'est elle-même qui avait monté le coup. Tic-tac boum. L'homme, un quinquagénaire d'allure sportive, vêtu d'un costume noir pour l'occasion, annonce qu'il déchire un chèque, un gros chèque. L'acte demeure virtuel, il ne déchire rien, mais il fait savoir qu'il renonce à 1,2 million d'euros par an. Emmanuel Faber, PDG de Danone depuis fin 2017, dit adieu à sa future retraite chapeau, sans compensation. Tic-tac boum. Ce mécanisme très spécial financé par les entreprises est en vigueur dans la majorité des grands groupes français : il offre aux dirigeants la promesse de vieux jours très dorés. Mais lui, Faber, n'en veut pas. Cette « décision personnelle » provoque une petite secousse dans le milieu du CAC 40. Jusque-là, tous ceux qui ont renoncé à leur jackpot l'ont fait sous la contrainte médiatique, politique, voire juridique. « Je ne considère pas que cela puisse être une règle. C'est une question de besoin. Moi, je suis grimpeur, je fais de l'alpinisme ; si je prends des trucs dont je n'ai pas besoin dans mon sac, je le sens. Voilà, je prends seulement ce dont j'ai besoin. Ce n'est pas parce que le marché me le donne, pourrait me le donner, que je dois le prendre, je n'en ai pas besoin du tout », nous explique Emmanuel Faber.Malgré toutes ses précautions verbales, Faber ne s'est...